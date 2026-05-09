Deset učenika povređeno u EKSPLOZIJI BOMBE U ŠKOLI: Užas u Brazilu

Deset učenika povređeno je danas u eksploziji bombe ručne izrade u školi u Brazilu, preneli su danas lokalni mediji.

Incident se dogodio u školi Lasar Segal u gradu Belford Rokso, preneo je G1 globo.

Državni departman za obrazovanje istražuje kako je bomba završila u školi i da li su je doneli učenici, ili ju je ostavio neko drugi.

Povređeni su učenici starosti između 13 i 15 godina.

Učenici su zadobili povrede stopala, nogu, stomaka i lica, dok su neki prijavili privremeni gubitak sluha.

Učenici su ispričali da je naprava bila PVC cev napunjena peskom koja je, nakon eksplozije, izbacila eksere, navrtke i vijke.

Brazil je poslednjih godina suočen sa porastom nasilja u obrazovnim ustanovama, uključujući više smrtonosnih napada u različitim delovima zemlje.

U septembru 2025. godine, dva tinejdžera su ubijena, a troje maloletnika ranjeno u školi u severoistočnoj državi Seara. U oktobru 2023. godine, u pucnjavi u školi u Sao Paulu ubijen je sedamnaestogodišnji učenik, a troje je ranjeno.

Nedugo pre toga, tinejdžer je ubio jednog učenika i ranio još troje u napadu nožem nakon škole u ​​jugoistočnoj brazilskoj državi Minas Žerais.

U aprilu iste godine, dvadesetpetogodišnjak je sekirom ubio četvoro dece uzrasta od tri do sedam godina u vrtiću u južnoj državi Santa Katarina.

Autor: Marija Radić