HAOS NA JOŠ JEDNOM LUKSUZNOM KRUZERU! Posle DRAME na MV Hondiusu, više od 100 putnika i članova posade pokosio opasni virus OVDE

Više od 100 ljudi razbolelo se od norovirusa na kruzeru Caribbean Princess, saopštio je američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Prema podacima, do sada su simptomi infekcije prijavljeni kod 102 putnika i 13 članova posade. Zaraženi su se uglavnom žalili na stomačne tegobe, uključujući dijareju i povraćanje.

Epidemija je zabeležena tokom krstarenja koje traje od 28. aprila do 11. maja. Brod trenutno plovi kroz severozapadni Atlantski okean ka Puerto Plati u Dominikanskoj Republici, a planirano je da 11. maja stigne u Port Kanaveral na Floridi. Na brodu se nalazi ukupno 3.116 putnika i 1.131 član posade.

Zbog širenja virusa, posada je pojačala mere higijene i dezinfekcije, izolovala obolele putnike i članove posade, kao i prikupila uzorke za laboratorijska testiranja, navodi CDC.

Iz kompanije Princess Cruises saopšteno je da je manji broj putnika prijavio blage gastrointestinalne simptome tokom putovanja. Takođe su naveli da su odmah sprovedene dodatne mere čišćenja i dezinfekcije svih delova broda, kao i da će po dolasku u Port Kanaveral brod biti potpuno očišćen i dezinfikovan pre sledećeg isplovljavanja.

Norovirus je veoma zarazan virus koji izaziva stomačne tegobe i čest je uzrok epidemija na kruzerima. Prema CDC-u, ovo je već četvrta epidemija gastrointestinalnih infekcija na kruzerima ove godine.

Podsetimo, drama se odigrava i na kruzeru MV Hondius, gde je došlo do izbijanja hantavirusa, a troje putnika je preminulo.



Autor: Jovana Nerić