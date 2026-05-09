PANIKA U OMILJENOM LETOVALIŠTU SRBA! Pojavio se ukrajinski pomorski dron, ima EKSPLOZIV i DETONATORE, hitno reagovala grčka obalska straža! (VIDEO)

Grčka Obalska straža je danas na ostrvu Lefkada pronašla ukrajinski pomorski dron, najverovatnije je reč o dronu (USV) tipa Magura V5.

Obalska straža je danas na ostrvu Lefkada u Grčkoj pronašla ukrajinski pomorski dron, piše "Prototema".

Dron je lociran u priobalnoj pećini kod rta Dukato na južnoj strani popularnog ostrva.

Dron je prvi primetio lokalni ribar, a na društvenim mrežama se već pojavio i snimak sa lica mesta. Motor pomorskog drona je bio upaljen kada je plovilo uočeno.

🇬🇷🇺🇦 A close-up video of the Ukrainian water drone Magura V5 that was found by fishermen in Greece.



A Ukrainian forward base that dispatches these to attack Russian linked shipping around Greece is suspected. pic.twitter.com/p4SATF8oko — Lord Bebo (@MyLordBebo) 09. мај 2026.

Bespilotni pomorski dron je potom prebačen u luku Vasiliki. Nakon toga je transportovan u mornaričku bazu u Astakosu na dalju analizu.

U toku je tehnička i bezbednosna istraga. Prve informacije ukazuju da je reč o pomorskom dronu (USV) tipa Magura V5.

Prema dostupnim informacijama, grčke vlasti su upoznate sa nastojanjima Ukrajine da prati i napada brodove takozvane ruske 'flote iz senke'. U vezi sa tim, u Mediteranu su već zabeležena dva incidenta, od kojih se jedan dogodio južno od Krita.

Kako prenosi portal Prototema, pronađeni dron nije u privatnom vlasništvu, već je reč o bespilotnom plovilu vojne namene. Isti izvori navode da je dron bio napunjen eksplozivom i opremljen sa tri detonatora, ali su ga nadležne službe već uspešno deaktivirale.

Grčke vlasti razmatraju kako se ukrajinski pomorski dron našao kod Lefkade na početku turističke sezone.

Autor: D.Bošković