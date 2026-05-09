PRVE FOTOGRAFIJE SA KRUZERA SMRTI: Evo šta rade putnici dok svet STREPI od širenja misterioznog hantavirusa (FOTO)

Luksuzno putovanje iz snova pretvorilo se u međunarodnu zdravstvenu dramu koja poslednjih dana izaziva paniku širom sveta.

Kruzer MV Hondius, koji su strani mediji već prozvali "kruzer smrti", nalazi se u centru istrage nakon što su na njemu potvrđeni slučajevi opasnog hantavirusa, dok su najmanje tri osobe preminule.

Brod je isplovio iz Argentine ka Kanarskim ostrvima sa više od 140 putnika i članova posade, ali je tokom višenedeljnog putovanja više ljudi dobilo simptome nalik gripu - temperaturu, jake bolove i probleme sa disanjem. Situacija je ubrzo eskalirala kada su pojedini pacijenti razvili teško zapaljenje pluća i respiratornu insuficijenciju.

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) potvrdila je da je na brodu registrovan klaster infekcija hantavirusom, a dodatnu zabrinutost izazvala je informacija da je kod pojedinih pacijenata otkriven takozvani "Andes soj", jedan od retkih oblika hantavirusa za koji postoji sumnja da može da se prenosi i među ljudima.

Iako stručnjaci naglašavaju da nema razloga za masovnu paniku, scene sa kruzera podsetile su mnoge na prve dane pandemije koronavirusa.

Putnici su izolovani, medicinske ekipe u zaštitnim odelima prebacuju obolele, dok zemlje širom sveta prate kontakte i pripremaju karantinske procedure za putnike koji se vraćaju kući.

Fotografije iz unutrašnjosti broda MV Hondius pokazuju da 147 putnika izgleda opušteno dok gledaju fudbal, uživaju u čaju i posmatraju kitove, iako se nalaze na brodu pogođenom hantavirusom.

Američki CDC već je organizovao poseban nadzor nad svojim državljanima koji su bili na brodu, a deo putnika biće pod medicinskim monitoringom čak 42 dana.

Šta je zapravo hantavirus?

Hantavirus je retka, ali potencijalno smrtonosna bolest koju najčešće prenose glodari - preko urina, izmeta ili pljuvačke zaraženih životinja. Ljudi se uglavnom zaraze udisanjem čestica iz kontaminirane prašine. Bolest može izazvati ozbiljno oštećenje pluća i bubrega, a smrtnost kod pojedinih sojeva dostiže i 40 procenata.

Ono što dodatno zbunjuje naučnike jeste činjenica da se ovakav virus veoma retko povezuje sa kruzerima. Još nije jasno da li je zaraza potekla od jednog putnika, zaraženih glodara na brodu ili tokom jednog od pristajanja u Južnoj Americi.

Na društvenim mrežama već se šire teorije i snimci sa broda, dok korisnici porede situaciju sa "plutajućom tempiranom bombom".

Ipak, Svetska zdravstvena organizacija poručuje da trenutno "ne postoji opasnost od nove pandemije" i da je rizik za širu populaciju nizak.

Autor: Iva Besarabić