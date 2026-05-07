Šta sve znamo o virusu sa KRUZERA SMRTI: Ispoljava se na 2 NAČINA, a u slučaju zaraze JEDAN korak je neophodan

Hantavirus, opasni patogen koji se pojavio na kruzeru u Južnom Atlantiku i odneo živote troje putnika, dok je šest osoba obolelo, izazvao je veliku pažnju i uznemirenost kod ljudi širom sveta, pa i u Srbiji.

Iz Instituta za javno zdravlje "Batut" hitno su se oglasili povodom čitave situacije, pa istakli kako je prenos na čoveka jako redak i do sada zabeležen samo kod pojedinih sojeva, dok je i poznati virusolog Milanko Šekler naglasio isto to i kazao kako smatra da su naši građani neosonovano zabrinuti.

Kako stoji u saopštenju Batuta, hantavirusne infekcije predstavljaju grupu zoonoza izazvanih virusima iz familije Hantaviridae. Prirodni rezervoari ovih virusa su glodari, a čovek se najčešće inficira inhalacijom aerosola kontaminiranog izlučevinama (urinom, fecesom ili pljuvačkom) zaraženih životinja.

Prenos sa čoveka na čoveka je, kako se dodaje, izuzetno redak i zabeležen je samo kod pojedinih sojeva. Procenjuje se da se širom sveta svake godine dogodi od 10.000 do preko 100.000 infekcija, sa najvećim brojem slučajeva u Aziji i Evropi.

Dva osnovna sindroma

Hantavirusne infekcije se klinički najčešće ispoljavaju kroz, piše dalje u saopštenju, dva osnovna sindroma: hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom (HGBS), koja je u našoj zemlji poznata i pod nazivom mišja groznica, i hantavirusni plućni sindrom (HPS).

Kako se dalje dodaje u saopštenju, kod većine hantavirusa, uključujući one koji izazivaju HGBS u Evropi (npr. Puumala i Dobrava-Beograd virus), nije dokazan prenos među ljudima.

Infekcija se gotovo uvek stiče kontaktom sa izlučevinama zaraženih glodara. Međutim, kod Andes virusa u Južnoj Americi je potvrđen ograničen interhumani prenos, najčešće u bliskom kontaktu (npr. članovi porodice, zdravstveno osoblje) putem respiratornih sekreta tokom rane faze bolesti.

Hantavirus u Srbiji

Kada je o Srbiji reč, Batut podseća kako je za poslednjih deset godina kod nas registrovano 127 slučajeva HGBS. U 2024. godini je prijavljeno 11 obolelih osoba od hemoragijske groznice sa bubrežnim sindromom, sa stopom incidencije 0,17 na 100.000 stanovnika. Registrovan je jedan smrtni ishod, dok epidemijskog javljanja ove bolesti u 2024. godini nije bilo. Tokom 2025. godine zabeležena su samo dva slučaja HGBS, bez smrtnih ishoda.

Kako se hantavirus leči?

Objasnili su iz Batuta i kako se hantavirus tretira, odnosno, kako izgleda terapija za zaraažene, pa ističu kako nema specifične antivirusne terapije ili vakcine za hantavirusnu infekciju.

Lečenje je suportivno i fokusirano je na pažljivo kliničko praćenje i lečenje respiratornih, srčanih i bubrežnih komplikacija. Rani pristup intenzivnoj nezi poboljšava ishode, posebno kod pacijenata sa kardiopulmonalnim sindromom izazvanim hantavirusom, dodaje se.

Sprečavanje infekcije hantavirusom prvenstveno zavisi od, kako piše na kraju saopštenja, smanjenja kontakata između ljudi i glodara, a efikasne mere uključuju - održavanje čistoće u domovima i na radnim mestima, zaptivanje otvora koji omogućavaju glodarima da uđu u zgrade, bezbedno skladištenje hrane, korišćenje bezbednih praksi čišćenja u područjima kontaminiranim glodarima, izbegavanje suvog metenja ili usisavanja izmeta glodara, vlaženje kontaminiranih područja pre čišćenja, kao i jačanje praksi higijene ruku.

Dr Šekler: Infekcija se završava sama od sebe

Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu, dobro poznat javnosti još iz doba korona virusa, naglasio je u intervjuu za RTS da јe vrlo ograničena mogućnost prenosa ovog virusa, kao i da u okviru istog domaćinstva verovatnoća da se prenese iznosi tri odsto, dok raste u slučaјu intimnog partnerskog odnosa na 17 odsto.

Podelio je dr Šekler i svoje mišljenje o tome kako je uopšte došlo do prenosa hantavirusa na kruzeru.

"Pretpostavljam da јe do prenosa hantavirusa na kruzeru došlo zbog dugotraјnog deljenja zaјedničkog prostora, male kubikaže sa slabiјom ventilaciјom. Par koјi se prvi zarazio bio je u Argentini i posmatrao ptice na velikoј deponiјi, na koјima uvek ima glodara i nakon toga su se ukrcali na kruzer", kazao je on.

Kako je dodao, smatra da je slučaј sa holandskim kruzerom izazvao mnogo pažnje јer јe reč o luksuznom kruzeru.

"Niјe ovo јedini slučaј u istoriјi sveta gde јe hantavirus izazvao smrt čoveka, imali smo i 15 i 20 smrti, ali niјe bio kruzer već zaјednice ljudi, na frontu u rovovima", rekao јe Šekler, pa objasnio kako se ova infekcija završava sama od sebe.

"Zaraženi idu u karantin, koјi traјe dvostruko duže od perioda inkubaciјe, u ovom slučaјu 45 dana", zaključio je virusolog Šekler.

Autor: S.M.