'ONI ĆE VAS ZGAZITI' Orban poslao moćnu poruku Mađaru i njegovom timu, pa im dao savet

Bivši mađarski premijer Viktor Orban poručio je da Mađari ne smeju da dozvole stranim elitama da umesto njih donose odluke o njihovoj budućnosti.

"Nova ekipa mora veoma jasno da shvati jednu stvar: ako se ne borite za Mađarsku u Briselu, oni će vas zgaziti", napisao je Orban na mreži X.

Orban je naglasio da bi odustajanje od patriotskog stava i prodavanje suverenosti za novac ili političko odobravanje bila istorijska greška.

"Stranim elitama ne sme da se dozvoli da umesto nas odlučuju o našoj budućnosti", zaključio je Orban.

Autor: Iva Besarabić