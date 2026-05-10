Devojčica (12) izbodena šrafcigerom dok je šetala sa ocem: Horor u srpskom komšiluku

Devojčica (12) iz Alba Julije u Rumuniji, teško je povređena kada ju je stariji muškarac izbo nasred ulice dok je dete šetalo u pratnji oca.

Stravični napad dogodio se juče, a dete je zadobilo povrede kičme.

Osumnjičeni muškarac (45), kojeg navodno otac devojčice poznaje od ranije, napao je dete dok se sa ocem vraćalo kući iz škole.

Sve se dogodilo usred bela dana u prometnoj ulici.

Osumnjičeni je, kako navode rumunski mediji, prišao devojčici i zario joj šrafciger u predelu leđa. Dete je hitno prebačeno u bolnicu i operisano.

Očevici kažu da je otac očajan počeo da vrišti i da traži pomoć prolaznika koji su se od šoka ukopali na ulici. Srećom, svi su priskočili u pomoć.

"Muškarac je vikao, trčao je uz ulicu i molio da neko pozove hitnu pomoć jer su on i dete napadnuti nožem. Bila su dva bicikla, bicikli su kod mene u dvorištu, a ranac je bio na zemlji. Devojčici je zabio šrafciger u leđa i izvukao ga", kaže žena koja je svedočila užasu.

Lekari su brzo intervenisali i hitno je prevezli u bolnicu.

"Sa ubodnom ranom u desnom lumbalnom delu, pacijentkinja je pregledana u službi hitnog prijema i prebačena u operacionu salu radi uklanjanja tupog predmeta. Pacijentkinja je hemodinamski i respiratorno stabilna", saopštili su iz bolnice.

Istražitelji navode da je muškarac imao ranije nesuglasice sa porodicom devojčice i da je napad bio čin osvete. Tokom sukoba povređen je i otac devojčice, kojem je takođe bila potrebna medicinska pomoć.

Osumnjičenom je određen pritvor, a tereti se za pokušaj ubistva i nanošenje teških telesnih povreda.

Autor: S.M.