TRAMP IDE KOD SIJA: Šuška se da će ovo biti teme razgovora dva svetska lidera

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp trebalo bi tokom sastanka sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom naredne nedelje u Pekingu da pokrene pitanje kineskog pristupa Iranu, kao i teme veštačke inteligencije, trgovine i energetike, i retkim zemnim metalima, izjavili su visoki američki zvaničnici za Blumberg.

Kako su naveli zvaničnici koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti priprema za razgovore, Tramp i Si sastaće se 14. i 15. maja u Pekingu, u trenutku pojačanih nesuglasica između dve zemlje oko trgovinskih pitanja i američkog rata sa Iranom.

Prema njihovim rečima, dve strane planiraju nastavak razgovora o mogućim kineskim kupovinama američkih proizvoda, posebno u poljoprivrednom i vazduhoplovnom sektoru, a moguće su i zajedničke objave tokom ili neposredno nakon Trampove posete Kini.

Zvaničnici su istakli da trenutno nema planova za pokretanje velikog novog kineskog investicionog programa u SAD, kao ni očekivanja značajnijih promena američke politike prema kineskom regionu Tajvanu.

Istovremeno, američki zvaničnik izjavio je za Rojters i da je sporazum između SAD i Kine o retkim zemnim metalima i dalje na snazi i da će eventualno produženje biti objavljeno "u odgovarajuće vreme".

- Sporazum je i dalje važeći. Još nije istekao - rekao je zvaničnik, dodajući da razgovori o mogućem produženju traju.

Poslednji sastanak Trampa i Sija održan je u oktobru prošle godine u Južnoj Koreji, kada su se saglasili da privremeno zaustave trgovinski sukob tokom kojeg su SAD uvele trocifrene carine na kinesku robu, dok je Peking zapretio ograničavanjem globalnog snabdevanja retkim zemnim metalima.

