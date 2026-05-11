Četiri radnika pronađena mrtva nakon eksplozije: Tragedija u rudniku uglja

Kolumbijske vlasti saopštile su danas da je u eksploziji rudnika uglja u centralnoj Kolumbiji poginulo četvoro radnika.

Rudari su bili zarobljeni u ruševinama od subote popodne, kada se dogodila eksplozija navodno izazvana nakupljanjem gasa u rudniku "Las Kintas" oko 76 kilometara severno od Bogote, prenosi AP.

Guverner Kundinamarka Horhe Emilio Rej, objavio je na društvnim mrežama da su pronađena tela radnika Jamira Ramosa, Vajldera Gerera, Manula Delgadilja i Jorman Snajder.

Rej je naveo da je rudnik imao rudarsku i ekološku dozvolu koje su izdate prošle godine, a u toku je istraga da li je ulaz u rudnik bio deo ovlašćene granice.

Tela su pronađena danas nakon višesatnih operacija potrage i spasavanja, saopštila je Kancelarija za upravljanje rizicima.

Incident se dogodio najmanje nedelju dana nakon još jedne eksplozije u rudniku Trinidad u Sutatausi u istom okrugu gde je poginulo devet rudara, a spaseno šestoro.

Rudničke nesreće su česte u centralnoj Kolumbiji, a ove godine je u eksplozijama poginulo 17 rudara u Kunidinamarki, prema podacima Sekretarijata za energetiku i rudnike.

Prema informacijama Nacionalne agencije za rudarstvo, nalazišta uglja mogu da akumuliraju gasove i prašinu, stvarajući okruženja sa rizikom od eksplozije.

Drugi slični incidenti dogodili su se u ovom regionu centralne Kolumbije, kao što je onaj u februaru, kada je šest rudara poginulo u rudniku Mata Sijete u Gvačetu, a prošle godine su još tri radnika poginula u ilegalnom rudniku u Zipakviri.

Autor: Marija Radić