PROTOKOL JE KAO DA IMAJU EBOLU Kako izgleda karantin za zaražene hantavirusom sa kruzera smrti: A ako se stanje pogorša, idu u sobu nalik nijednog drugoj

Protokol za primljene pacijente prati tačno određene simptome ovog virusa.

Četrnaestoro Španaca koji su bili na kruzeru na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus nalaze se u vojnoj bolnici "Gomez Ulja" u Madridu.

Očekuje se da će tamo provesti oko šest nedelja, a španski mediji su objavili i protokol koji će se poštovati.

Protokol za obolele od hantavirusa koji je odobrila španska Komisija za javno zdravlje isti je kao onaj koji se koristi za ebolu i kovid 19.

Prvi korak po dolasku u bolnicu jeste podvrgavanje pi-si-ar testu, koji će biti ponovljen nakon sedam dana. Takođe će biti obavljena analiza krvi i kompletan pregled, uključujući i kontrolu vitalnih parametara.

Nakon toga, svaka osoba će ući u pojedinačnu sobu, gde će im se dva puta dnevno meriti temperatura kako bi se rano otkrili svi simptomi koji ukazuju na infekciju, prenosi Javni servis.

Konkretno, stručnjaci posvećeni ovom slučaju biće jedini kontakt koji će 14 Španaca koji su zaraženi na kruzeru imati tokom karantina.

To znači da, pacijenti neće moći da primaju posetioce, iako će moći da obavljaju telefonske i video-pozive. Imaće i 24 časa dostupnu telefonsku vezu.

Šta se dešava ako se pojave simptomi

Protokol za primljene pacijente će se promeniti ako se pojave simptomi poput groznice, kratkog daha, bolova u mišićima ili povraćanja.

U tom slučaju, obolela osoba će odmah biti prebačena u izolacionu sobu sa negativnim pritiskom. Soba sa negativnim pritiskom je specijalno opremljena bolnička prostorija u kojoj je pritisak vazduha niži nego u hodniku i okolnim prostorijama. Zbog te razlike vazduh ulazi u sobu, ali ne izlazi iz nje, čime se sprečava širenje zaraznih čestica u ostatak bolnice.

Tamo će im biti urađen pi-si-ar test krvi i seruma, i ako je negativan, ali i dalje imaju simptome, biće ponovo testirani 24 sata kasnije.

Ako simptomi potraju i ne postoji druga dijagnoza koja je kompatibilna, ponavljaće se svakih 48 sati.

Tačno trajanje karantina nije poznato, iako Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navodi da je karantin od približno 42 dana neophodan jer virusu može biti potrebno i do šest nedelja da se manifestuje nakon poslednjeg kontakta sa zaraženom osobom, a bolest se pojavila na brodu između 6. i 28. aprila.

Autor: A.A.