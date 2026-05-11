SKANDAL: Makron izgubio živce na samitu i počeo da viče

Francuski predsednik Emanuel Makron je izgubio živce tokom samita „Afrika napred“ u Najrobiju.
Emotivno je reagovao na buku u sali i prekinuo sve kako bi zahtevao na tišinu. Incident se dogodio dok su afrički govornici na sceni raspravljali o političkim pitanjima.
Snimci sa događaja pokazuju stalno žuborenje u sali: učesnici su glasno razgovarali i nisu slušali govornike.
Makron je prišao mikrofonu i zahtevao red. Nazvao je postupak nepoštovanjem prema govornicima i predložio da oni koji žele da nastave razgovor odu u odvojene prostorije ili napuste salu.
- Izvinite svima! Hej! Izvinite, momci, ali nemoguće je govoriti o kulturi kada su ovakvi ljudi ovde - vikao je Makron.
11. мај 2026.
Autor: S.M.