SKANDAL: Makron izgubio živce na samitu i počeo da viče

Izvor: Novosti.rs, Foto: Tanjug AP/Mohammed Badra

Francuski predsednik Emanuel Makron je izgubio živce tokom samita „Afrika napred“ u Najrobiju.

Emotivno je reagovao na buku u sali i prekinuo sve kako bi zahtevao na tišinu. Incident se dogodio dok su afrički govornici na sceni raspravljali o političkim pitanjima.

Snimci sa događaja pokazuju stalno žuborenje u sali: učesnici su glasno razgovarali i nisu slušali govornike.

Makron je prišao mikrofonu i zahtevao red. Nazvao je postupak nepoštovanjem prema govornicima i predložio da oni koji žele da nastave razgovor odu u odvojene prostorije ili napuste salu.

- Izvinite svima! Hej! Izvinite, momci, ali nemoguće je govoriti o kulturi kada su ovakvi ljudi ovde - vikao je Makron.

Autor: S.M.

