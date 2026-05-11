SKANDAL: Makron izgubio živce na samitu i počeo da viče

Francuski predsednik Emanuel Makron je izgubio živce tokom samita „Afrika napred“ u Najrobiju.

Emotivno je reagovao na buku u sali i prekinuo sve kako bi zahtevao na tišinu. Incident se dogodio dok su afrički govornici na sceni raspravljali o političkim pitanjima.

Snimci sa događaja pokazuju stalno žuborenje u sali: učesnici su glasno razgovarali i nisu slušali govornike.

Makron je prišao mikrofonu i zahtevao red. Nazvao je postupak nepoštovanjem prema govornicima i predložio da oni koji žele da nastave razgovor odu u odvojene prostorije ili napuste salu.

- Izvinite svima! Hej! Izvinite, momci, ali nemoguće je govoriti o kulturi kada su ovakvi ljudi ovde - vikao je Makron.

🔴 KENYA 🇰🇪: le président français Macron demande le silence face aux interruptions du public à l'Université de Nairobi.

Le président français, Emmanuel Macron interrompt un orateur et prend le micro pour demander le silence au public lors du sommet Africa Forward à Nairobi,… pic.twitter.com/KShdXprjiC — France-AfriqueMÉDIA (@FranceAfrique23) 11. мај 2026.

Autor: S.M.