Sastanak u Parizu: Makron će u utorak razgovarati sa libanskim premijerom Salamom

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Michel Euler

Francuski predsednik Emanuel Makron sastaće se u utorak u Parizu sa libanskim premijerom Navafom Salamom, saopšteno je danas iz Jelisejske palate.

Kako je navedeno u saopštenju, poseta "naglašava posvećenost francuskog predsednika punom i sveobuhvatnom poštovanju primirja u Libanu, kao i podršku teritorijalnom integritetu Libana".

Najava posete dolazi dan nakon što je Francuska okrivila Hezbolah za smrt francuskog pripadnika mirovnih snaga u Libanu, podsetio je Tajms of Izrael.

U napadu je poginuo jedan francuski vojnik, dok su trojica ranjena.

Autor: Marija Radić

