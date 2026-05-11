POZNATI DETALJI KRVAVOG PIRA U FRANCUSKOJ! Napadač otvorio vatru sa trotineta, pobegao automobilom! (VIDEO+FOTO)

U pucnjavi koja se dogodila danas u četvrti Mulen u Nici, ubijene su najmanje dve osobe, dok je više njih povređeno, potvrđeno je iz tužilaštva za BFM Nica-Azurna obala.

Prema podacima prefekture u Francuskoj, tri osobe su teško povređene, dok su tri zadobile lakše telesne povrede.

Javni tužilac Damijen Martineli objasnio je da je napadač otvorio vatru sa trotineta. Žrtve su starosti između 23 i 57 godina.

"Prema prvim informacijama, pojedinac na trotinetu prešao je Trg Amarijis u 15:30 i ispalio više hitaca. Pobegao je trotinetom do vozila koje ga je sačekalo i kojim se udaljio sa lica mesta", detaljno je opisao tužilac za BFM Nica-Azurna obala.

La terrible fusillade qui a une nouvelle fois eu lieu place des Amaryllis a fait au total 11 victimes.



2 personnes sont décédées. 3 sont en urgence absolue. 3 en urgence relative, 3 autres choquées. — Eric Ciotti (@eciotti) 11. мај 2026.

Formirana ćelija za psihološku pomoć

Prefekt departmana Primorski Alpi, Loran Otio, aktivirao je ćeliju za medicinsko-psihološku pomoć i najavio pojačanje policijskih snaga na terenu, uključujući i jedinice CRS. On je precizirao da je četvrt Mulen već mesecima pod strogim nadzorom policije.

Vers 15h30 ce lundi, un individu sur une trottinette a ouvert le feu place des Amaryllis dans le quartier des Moulins à Nice faisant au moins deux morts et 6 blessés, dont 3 graves. Une enquête a été ouverte et l'agresseur est toujours en fuite.



🎥 @marie_bblc 🎙️ @evasyra pic.twitter.com/IoKwzsbQjd — RTL France (@RTLFrance) 11. мај 2026.

"Demontirali smo 12 tačaka za prodaju droge, ostale su dve koje su veoma aktivne i očigledno je da destabilizujemo trgovinu", dodao je prefekt.

Sve škole u okruženju i koledž "Žil Romen" bili su pod blokadom neposredno nakon pucnjave. Zona je brzo osigurana, nakon čega je učenicima dozvoljeno da napuste ustanove.

Gradonačelnik Nice, Erik Čioti, koji je izašao na lice mesta, osudio je ovu "novu zastrašujuću pucnjavu".

Mulen je naselje sa 8.000 stanovnika koje je redovno poprište nasilja zbog kontrole nad trgovinom narkoticima.

Autor: D.Bošković