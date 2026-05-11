HITAN SASTANAK U BRISELU: NATO sprema novu vojnu pomoć

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha razgovarao je danas sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom o proširenju proizvodnje naoružanja u Ukrajini uz podršku industrijske baze Alijanse.

Sibiha je naveo da je tokom sastanka u sedištu NATO u Briselu informisao Rutea o situaciji na frontu, naporima za postizanje mira i razvoju ukrajinske odbrambene industrije, prenosi Ukrinform.



- Razgovarali smo o načinima za dalje proširenje proizvodnje oružja u Ukrajini uz podršku industrijske baze NATO-a – za obostranu korist Ukrajine i Alijanse - napisao je Sibiha na platformi Iks.



Ukrajinski ministar posebno je ukazao na značaj NATO inicijative PURL i novih doprinosa tom programu, koji se odnosi na podršku ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani. Tokom sastanka bilo je reči i o pripremama za predstojeći samit NATO-a u Ankari i očekivanim rezultatima tog skupa.

