EU SPREMA NOVI UDAR NA MOSKVU: Na meti 'flota u senci', ukradeno žito i vrh ruske crkve

Evropska unija priprema novi, obiman paket sankcija usmeren protiv ključnih ekonomskih i političkih mehanizama Rusije, javlja Politico.

Prema najavama, novi talas kaznenih mera mogao bi da stupi na snagu već krajem juna ili početkom jula 2026. godine.

Fokus na „flotu u senci“ i žito

Glavna oštrica novog paketa biće usmerena na rusku „flotu u senci“. Reč je o mreži tankera i teretnih brodova koje Moskva koristi kako bi zaobišla međunarodna ograničenja cena i nastavila izvoz energenata. Pored toga, Brisel planira da zada odlučujući udarac šemama koje uključuju trgovinu ukradenim ukrajinskim žitom, čime se direktno finansiraju ratne operacije.

Na listi patrijarh Kiril i ruske banke

Novi paket sankcija ne zaustavlja se samo na energentima. Prema izvorima iz Brisela, EU razmatra uvođenje restrikcija protiv:

Ruskih banaka koje su do sada izbegle prethodne pakete;

Vojnih kompanija koje snabdevaju rusku armiju;

Patrijarha Kirila i drugih visokih zvaničnika Ruske pravoslavne crkve.

Takođe, na stolu je i predlog o ponovnom uvođenju zabrane pružanja pomorskih usluga i servisiranja ruskih brodova, što bi dodatno paralizovalo rusku logistiku u međunarodnim vodama.

Odgovornost za deportaciju dece

Poseban deo sankcija odnosiće se na ljudska prava. Evropska unija planira da u bliskoj budućnosti sankcioniše više od dvadeset ruskih državljana koji su direktno umešani u deportaciju i otmicu ukrajinske dece. Ovim potezom Brisel želi da pojača pritisak na Moskvu i osigura odgovornost za zločine nad najranjivijim grupama tokom sukoba.

Dok se očekuje zvanično usvajanje paketa, diplomate u Briselu ističu da je cilj ovih mera potpuno zatvaranje preostalih „rupa“ u sankcionom režimu koje je Rusija koristila tokom protekle dve godine.