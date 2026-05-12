BIVŠI ŠEF KABINETA ZELENSKOG IDE U ZATVOR: Pljačka u Ukrajini, Jermak prao državni novac preko nepostojećih firmi!

Ukrajinsko Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP) zatražiće od suda da odredi pritvor uz mogućnost plaćanja kaucije u iznosu od 180 miliona grivni (oko 4,2 miliona evra) za bivšeg šefa kabineta predsednika Ukrajine Andrija Jermaka.

Tužilaštvo će predložiti meru pritvora kao obezbeđenje u postupku koji se vodi protiv Jermaka, uz kauciju u navedenom iznosu, prenosi RBK Ukrajina, saopštio je danas na konferenciji za novinare šef SAP-a Oleksandar Klimenko.

Prema navodima istražnih organa, Jermak je osumnjičen u okviru istrage o mogućem pranju oko 460 miliona grivni u vezi sa izgradnjom luksuznog stambenog kompleksa u okolini Kijeva.

Tužilaštvo navodi da se slučaj odnosi na navodnu šemu legalizacije novca kroz projekte izgradnje privatnih rezidencija, dok odbrana odbacuje optužbe.

Za krivično delo za koje se sumnjiči predviđena je kazna zatvora od osam do 12 godina, uz mogućnost oduzimanja imovine.

U istom predmetu, prema navodima ukrajinskih medija, pod istragom su i drugi bivši zvaničnici i biznismeni, u okviru šire istrage o organizovanoj korupciji u građevinskom sektoru.

Ukrajinski Nacionalni antikorupcijski biro (NABU) i SAP saopštili su u ponedeljak da je Jermaku uručeno zvanično obaveštenje da je osumnjičen u okviru istrage o pranju oko 460 miliona grivni (oko 14,5 miliona evra) kroz projekat elitne gradnju nadomak Kijeva.

Kako su naveli NABU i SAP, istraga se odnosi na organizovanu grupu osumnjičenu za legalizaciju novca preko građevinskih projekata.

Jermak se tereti po članu ukrajinskog krivičnog zakona koji se odnosi na pranje novca u velikim razmerama i legalizaciju imovine stečene krivičnim delom).

Slučaj je deo šire operacije "Midas", pokrenute krajem 2025. godine zbog sumnji na korupciju u energetskom sektoru i uticaj na državna preduzeća, uključujući Energoatom.

U okviru istrage ranije su osumnjičeni i pojedini biznismeni i bivši zvaničnici povezani sa energetskim sektorom, dok su neki od osumnjičenih napustili Ukrajinu i za njima je raspisana međunarodna poternica.

Autor: D.Bošković