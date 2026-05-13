MOŽE I GORE! Postoji i OPASNIJI OBLIK OD ANDSKOG SOJA HANTAVIRUSA, a evo kakva je situacija sa NOVIM MUTACIJAMA

Troje stanovnika američke savezne države Kanzas, koji su bili u bliskom kontaktu "visokog rizika" sa osobom kod koje je potvrđen andski soj hantavirusa, nalazi se pod nadzorom državnih i federalnih zdravstvenih službi.

Ministarstvo zdravlja i životne sredine Kanzasa saopštilo je u utorak da se tri osobe, čiji identitet nije objavljen zbog zaštite privatnosti, nalaze pod nadzorom tog ministarstva, Centra za kontrolu bolesti i prevencije i lokalnog zdravstvenog odeljenja.

Kako se navodi, te tri osobe nisu bile na kruzeru MV Hondius, na kojem je andski soj hantavirusa potvrđen kod najmanje 11 ljudi i gde su zabeležena tri smrtna slučaja, niti trenutno imaju simptome bolesti.

- Do izlaganja virusu došlo je u inostranstvu nakon kontakta sa osobom sa kruzera MV Hondius koja je kasnije bila pozitivna na andski soj hantavirusa - navodi se u saopštenju.

Andski soj hantavirusa prenosi mali pacov koji virus ostavlja u svom urinu i izmetu, objasnio je doktor Stiven Simpson, lekar zdravstvenog sistema Univerziteta u Kanzasu koji je 1996. godine radio u Argentini tokom jedne od prvih epidemija hantavirusa među ljudima van Sjedinjenih Država.

Kada se izmet osuši, virus može da se veže za čestice prašine i zarazi ljude kada udahnu tu prašinu, rekao je Simpson.

- Kolega i ja smo tada pozvani u Argentinu jer smo smatrani svetskim stručnjacima - ja za kliničko lečenje, a on za patologiju i virologiju virusa - pošto su mislili da možda postoji prenos sa čoveka na čoveka - rekao je Simpson.

On je naveo da su tada pratili širenje bolesti i pošto uslovi u bolnicama nisu bili idealni - neki zdravstveni radnici, na primer, nisu imali ni rukavice - zaključili da nema prenosa među ljudima. Međutim, narednih godina dalja istraživanja pokazala su suprotno.

Danas naučnici znaju da se andski soj hantavirusa u retkim slučajevima može prenositi među ljudima i to isključivo pri bliskom kontaktu sa zaraženom osobom, rekao je Simpson.

Ipak, on se slaže sa stavovima zdravstvenih vlasti Kanzasa da je pretnja po javno zdravlje izuzetno mala.

- Postoji minimalna, gotovo zanemarljiva šansa da se bilo šta dogodi, jer Ministarstvo zdravlja Kanzasa preduzima odgovarajuće mere - rekao je Simpson.

- Identifikovali su prave ljude, traže od njih da postupaju kako treba i prate ih kako bi videli da li će uopšte razviti simptome.

Ministarstvo zdravlja Kanzasa nije odgovorilo na pitanje portala "Kansas Reflector" da li su te osobe u karantinu.

Simpson se nada da će pažnja usmerena na hantavirus podići svest o slučajevima koji se uobičajeno javljaju u SAD - 890 slučajeva širom zemlje tokom 2023. godine, od čega 20 u Kanzasu - a koji se povezuju sa aktivnostima poput čišćenja štala i podizanja prašine zagađene izmetom pacova ili miševa.

- Imamo hantavirus i naročito u zapadnom Kanzasu, možete se njime zaraziti - rekao je on.

- Pošto je prošle jeseni i zime bio fenomen El Ninjo, postoji mogućnost da sada imamo više miševa, posebno jelenskog miša.

Simpson je upozorio da ljudi treba da budu oprezni kada podižu prašinu tokom čišćenja prostora u kojima može biti mišjeg izmeta. Hantavirus koji se na taj način može dobiti u Kanzasu predstavlja veću opasnost od andskog soja, rekao je on.

Simptomi andskog soja hantavirusa

Simptomi andskog soja hantavirusa mogu se pojaviti već dva dana nakon izlaganja virusu, a najduži zabeleženi period inkubacije iznosi 42 dana, rekao je Simpson.

Virus se među ljudima najčešće prenosi telesnim tečnostima, posebno kašljanjem kada zaražena osoba počne da oboleva. Takođe, ljubljenje i seksualni kontakt mogu preneti virus.

Virus može ostati u vazduhu i preneti se tokom dužeg boravka u zatvorenom prostoru sa zaraženom osobom, poput spavanja u istom krevetu ili boravka u istoj prostoriji, čak i bez fizičkog kontakta, rekao je Simpson.

Virus može da se razmnožava u pljuvačnim žlezdama, pa se širi sitnim kapljicama koje nastaju kada ljudi kašlju, kijaju ili čak dišu.

- Osobe zaražene andskim sojem virusa zarazne su dan ili dva. Čini se da to počinje baš kada razviju prve simptome - rekao je on.

Simptomi uključuju uobičajene znake virusne infekcije, poput temperature, bolova u telu, drhtavice, povraćanja i dijareje, navodi se u saopštenju zdravstvenih vlasti Kanzasa.

- Nekoliko dana nakon pojave prvih simptoma, ljudi mogu razviti ozbiljno oboljenje koje zahvata pluća - takozvani hantavirusni plućni sindrom- izazivajući kašalj, stezanje u grudima i otežano disanje, što može biti smrtonosno - saopštilo je ministarstvo.

- Ne postoji specifična terapija, a lečenje se zasniva na pružanju podrške pacijentu tokom bolesti.

Da li virus mutira?

Virusi mutiraju, odnosno prilagođavaju se dok se šire, ali Simpson kaže da se to događa tek kada virus prolazi kroz veliki broj zaraženih osoba tokom dužeg perioda.

- Ključna stvar je da je potrebno mnogo generacija prenosa da bi virus mutirao u nešto što predstavlja ozbiljnu pretnju - rekao je Simpson.

- Do sada se to nikada nije dogodilo. Ako išta, čini se da virus sa svakim prenosom postaje nešto slabiji. Najveći broj uzastopnih prenosa hantavirusa koji je dokumentovan iznosio je četiri generacije, nakon čega je virus nestao. To se moglo dogoditi iz različitih razloga, poput toga da je zaražena osoba ostala kod kuće i nije dalje širila virus - kaže on.

Zbog svega toga, kao i činjenice da zdravstvene vlasti Kanzasa i lokalni zvaničnici pažljivo prate situaciju, Simpson smatra da epidemija andskog soja hantavirusa trenutno ne predstavlja ozbiljnu pretnju po javno zdravlje.

Autor: S.M.