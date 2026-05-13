UBICA PAO ZBOG KOMPOTA OD KAJSIJA: Isplivali novi detalji jezivog ubistva 100 km od srpske granice

Jezivo ubistvo žene u Kečkemetu, na oko 100 kilometara od srpske granice, pre dve godine je uznemirio region.

Žena je nedeljama ležala mrtva u kući nakon što ju je, kako se sumnja, zadavio njen partner Oliver V. Iako su ranije bili otkriveni brojni detalji zločina, do sada se nije znalo da je ubica "pao" zbog kompota od kajsija!

Naime, 2024. godine, negde oko Božića, Oliver V. je, kako se sumnja, ubio svoju partnerku. Nakon ubistva više od dve nedelje je živeo sa telom ubijene, stalno bombardujući njenu porodicu porukama, kako bi izgledalo da je žrtva i dalje živa.

Kada je zločin napokon otkriven, policija je prvo krenula njega da traži, ali je usledio višemesečni pakao, dostojan holivudskog trilera... Ispostaviće se da se Oliver sve vreme krio u kući nakon zločina, samo što to niko nije znao, sve dok članovi porodice nisu primetili da u špajzu fali kompot, po kojem je žrtva bila naveliko poznata.

Članovi porodice ističu da je njihova rođaka počela "čudno da se ponaša uoči Božića 2024. godine". Uvek je ona bila ta koja je za praznike okupljala porodicu, spremajući ručkove i večere... Nedeljama unapred bi se dogovarali oko proslave. Međutim, pre dve godine, odjednom je prestala da ih zove, već im je isključivo slala SMS poruke, u kojima ni jednom rečju nije pominjala Božić, razmenu poklona, specijalitete koje će pripremati...

Njena porodica nije mogla da razume zašto je odjednom počela da ih izbegava, pogotovo jer su svih prethodnih godina zajedno organizovali proslave za praznike. Kako su svi bili u gužvi, niko nije ni otišao da je obiđe uoči Božića, ali na Badnji dan su odlučili da odu do nje i provere šta se događa.

Kada su stigli do njene predivne kuće sa baštom u Kečkemetu, zatekao ih je čudan prizor. Roletne su bile spuštene, kotao za grejanje isključen. Kada su ušli u kuću, pronašli su njeno telo... U kući nije bilo ni dinara, ni komada nakita. Njen "nisan" nije bio parkiran u dvorištu, a njeni skupi telefoni nisu pronađeni.

Telo je odmah prebačeno na obdukciju, gde je ustanovljeno da je ubijena davljenjem.

"Mi smo odmah odjurili u policijsku stanicu, bili smo u šoku, prestravljeni... Sve je postalo još gore kada smo saznali da je moja majka tako mrtva u kući ležala i više od dve nedelje", rekla je ćerka ubijene.

Oliver V. se vodio kao nestao. Policija je verovala da je upravo on uzeo žrtvin "nisan". Automobil je kasnije pronađen, verovatno jer je Oliver shvatio da će ga lako pronaći po registarskim tablicama.

Ubrzo je stigao potpuni izveštaj obdukcije u kojem se navodilo da je žrtva bila ubijena najmanje dve do tri nedelje pre nego što je telo pronađeno.

Policija je odmah usmerila istragu na Olivera, kojeg niko nije mogao da nađe. Istovremeno, sve je govorilo u prilog tome da je verovatno on počinio ubistvo, jer su članovi porodice nedeljama dobijali poruke svakodnevno sa njenog telefona. Kada se saznalo da je Oliver bio u ozbiljnim dugovima, a uzevši u činjenicu da je kuća bila ispražnjena od svih dragocenosti i novca, policija više nije imala sumnju. Međutim, Olivera niko nije mogao da nađe.

Policija je za njim raspisala međunarodnu poternicu. Isplivalo je da su drugi podnosili prijave protiv Olivera zbog dugova. Da je uzimao pozajmice bez pokrića, da mu je firma u blokadi... Svi su bili ubeđeni da je uspeo da pobegne preko granie.

Međutim, ispostaviće se da mu nije ostalo novca za bekstvo, te da se sve vreme krio na mestu gde ga niko ne bi tražio.

Naime, tri meseca nakon smrti žene, rođaci su došli da isprazne špajz od hrane. Tada su primetili da u špajzu nema kompota od kajsija, kojeg je ranije bilo u izobilju. Kako je kuća bila "zatvorena" mesecima i niko u njoj nije živeo, to im je bilo veoma čudno. Krenuli su u pretragu, a onda su na prašnjavim podovima uočili stope, koje su vodile do tavana.

Kada su se popeli gore, ugledali su nekoga kako sedi u mraku. Odmah su pozvali policiju, ali do dolaska patrole, ta osoba je probila krov i pobegla napolje. Srećom, naleteo je na drugu patrolu koja se uputila na adresu. Tako je Oliver V. uhapšen.

"Tokom ispitivanja, osumnjičeni je priznao da se 8. decembra 2024. godine posvađao sa svojom partnerkom, u jednom trenutku ju je zgrabio za vrat i žena je nekoliko trenutaka kasnije izgubila svest i pala na zemlju", rekao je portparol policijske uprave županije Bač-Kiškun.

"Muškarac je zaključao vrata sobe za ženom, koja je ležala nepomično, pretvarajući se da je sve u redu. Odgovarao je na poruke na ženinom telefonu, nije odgovarao na telefonske pozive iz raznih razloga, samo je pisao poruke. Pošto je znao da više ne može da spreči njene voljene da posećuju ženu na Božić, pobegao je sa partnerkinim automobilom i novcem", istakao je portparol policije.

Potom je Oliver odlučio da se krije u nedovršenom delu kuće, jer je pomislio da je najpogodnije skrovište mesto ubistva. Niko se ranije nije penjao na tavan, a kako tavan uopšte nije korišćen, tamo je sebi uredio malo sklonište, misleći da niko neće očekivati da se tamo krije.

Silazio je noću, prao se, kupovao u dnevnim i noćnim prodavnicama, uklanjao sve tragove i zaključavao vrata za sobom. Međutim, nije mogao da odoli jednoj stvari, čuvenim kompotima od kasije svoje bivše partnerke, što je na kraju i dovelo do njegovog hapšenja.

Oliver V. će najverovatnije biti osuđen na minimum deset godina robije.

Autor: S.M.