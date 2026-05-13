NOVA DRAMA NA KRUZERU! Brod sa više od 1.700 ljudi hitno usidren, JEDNA OSOBA UMRLA, sumnja se na ovaj VIRUS!

Ukupno 1.233 putnika i 514 članova posade zadržano je na kruzeru usidrenom u Bordou nakon smrti 90-godišnjeg putnika usred epidemije gastroenteritisa, preneli su AFP, Le Figaro, BFMTV i The Guardian.

Izveštava se da je oko pedeset ljudi pokazalo simptome norovirusa, što je navelo francuske zdravstvene vlasti da intervenišu.

Brod kompanije Ambassador Cruise Line, koji je krenuo sa Šetlandskih ostrva i plovio preko Belfasta, Liverpula i Bresta do Bordoa, a planirano je da nastavi put ka Španiji, prevozi uglavnom britanske i irske putnike.

Operater kruzera potvrdio je za The Guardian da određeni broj gostiju i posade na brodu "Ambition" pokazuje simptome gastrointestinalne bolesti tokom 14-dnevnog putovanja po zapadnoj Francuskoj i Španiji. Navodi se da je više ljudi prijavilo stomačne tegobe nakon isplovljavanja iz Liverpula.

Trenutno ima 49 aktivnih slučajeva, što je nešto manje od 3% ukupnog broja ljudi na brodu. Operater je naglasio da situaciju shvata "izuzetno ozbiljno" i da su uvedeni "pojačani protokoli sanitacije i prevencije".

Francuske zdravstvene vlasti zatražile su rutinski pregled zdravstvenog stanja i evidencije broda, a uzorci su poslati na testiranje u univerzitetsku bolnicu u Bordou.

Veruje se da ova bolest ni na koji način nije povezana sa odvojenom epidemijom hantavirusa koja je dominirala naslovnim stranama prošle nedelje.

Planirane aktivnosti na obali za danas su otkazane, a kupcima će novac biti u potpunosti vraćen.

Operater je potvrdio da su velika većina od 1.187 gostiju Britanci. Takođe je potvrđeno da je 92-godišnji muškarac preminuo na brodu ranije ove nedelje, ali on nije prijavio nikakve simptome pre smrti, a uzrok smrti tek treba da bude utvrđen.

"Pružamo svu moguću podršku prijateljima i porodici preminulog i izražavamo im najiskrenije saučešće u ovom teškom trenutku", dodaje se u saopštenju.

Autor: D.Bošković