DRAMA NA JOŠ JEDNOM KRUZERU! 1.700 putnika u KARANTINU: Haos zbog epidemije hantavirusa

Više od 1.700 osoba nalazi se u karantinu na kruzeru "Ambicija" kompanije "Ambasador Kruz Lajn" u Bordou.

Brod je stigao u luku u utorak uveče iz Bresta, posle smrti jednog putnika i sumnje na epidemiju gastroenteritisa.

Među 1.233 putnika, uglavnom Britanaca i Iraca, osim preminule žrtve stare 90 godina, pedesetak osoba pokazalo je simptome, a analize su u toku. Na brodu je i 514 članova posade.

Vlasti uveravaju da ovaj slučaj nema nikakve veze sa hantavirusom.

Brod je prethodno pristajao u Belfastu i Liverpulu, a treba da isplovi ka Španiji, kada zdravstvena situacija to bude dozvolila.

