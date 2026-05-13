Javni tužilac zatražio sedmogodišnju zatvorsku kaznu za Nikolu Sarkozija

Kancelarija javnog tužioca danas je zatražila sedmogodišnju zatvorsku kaznu za bivšeg francuskog predsednika Nikolu Sarkozija, tokom žalbenog postupka na suđenju zbog optužbi za nelegalno finansiranje njegove predizborne kampanje novcem iz Libije.

Nakon dvomesečnih saslušanja pred Apelacionim sudom u Parizu, suđenje bi trebalo da se završi za dve nedelje, nakon završnih reči advokata desetoro optuženih, među kojima su i advokati Nikole Sarkozija, prenosi danas Figaro.

Ako Sarkozi bude osuđen, bivši francuski lider, koji insistira da "ni jedan cent" libijskog novca nije završio u njegovoj predsedničkoj kampanji 2007. godine, moći će da se na tu presudu žali Kasacionom sudu.

Zahtev javnog tužioca da se Sarkoziju izrekne kazna od sedam godina zatvora je za dve godine zatvora veća od kazne koja mu je izrečena u septembru.

Iako je u septembru osuđen za zaveru, tužilaštvo je zatražilo od sudija Apelacionog suda da proglase Nikolu Sarkozija krivim po svim tačkama optužnice, uključujući korupciju, nezakonito finansiranje njegove pobedničke predsedničke kampanje i primanje ukradenih libijskih javnih sredstava.

