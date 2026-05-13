MAĐARSKA POZVALA RUSKOG AMBASADORA NA RAZGOVOR: Budimpešta osuđuje ruski napad na zapadnu Ukrajinu

Mađarska je pozvala ruskog ambasadora na razgovore posle napada ruskog dronova na zapadnu Ukrajinu, potvrdio je mađarski premijer Peter Mađar.

Rusija je ranije tokom dana pokrenula napad dronova na Ukrajinu, ciljajući kritičnu infrastrukturu. Najmanje tri osobe su poginule u napadima na zapadu zemlje, a članica NATO-a Poljska je zbog situacije podigla borbene avione.

Mađar je posle prve sednice nove mađarske vlade izvestio da će ruski ambasador sutra ujutru biti pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova na sastanak sa ministarkom Anitom Orban.

Prema njegovim rečima, Anita Orban će na sastanku osuditi napad i pitati ruskog ambasadora kada Moskva planira da okonča rat protiv Ukrajine, koji traje više od četiri godine.

Ministar je u videu objavljenom ranije danas na Fejsbuku rekao da Mađarska „snažno osuđuje“ napade ruskih dronova na područja zapadne Ukrajine naseljena etničkim Mađarima.

Vlada bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana održavala je bliske odnose sa Moskvom čak i nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Autor: D.Bošković