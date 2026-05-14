Tramp i Si Đinping dogovorili 'konstruktivnu stratešku stabilnost': Kina obećala ključne ustupke SAD

Predsednik SAD Donald Tramp i kineski lider Si Đinping dogovorili su novi okvir za odnose dve zemlje, koji su nazvali „konstruktivna strateška stabilnost“.

Ovaj sporazum trebalo bi da važi naredne tri godine i duže, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.

Si Đinping je na početku razgovora otvoreno pomenuo „Tukididovu zamku“ – opasnost da dve velike sile skliznu u sukob. Postavio je pitanje da li SAD i Kina mogu da stvore novi, bolji model odnosa. Obe strane su se složile da u narednom periodu prioritet bude saradnja, uz kontrolisano takmičenje i predvidiv mir.

Prema informacijama iz izvora bliskih pregovorima, Kina je Trampovoj administraciji dala nekoliko važnih ustupaka. Kineska strana je obećala da će na pitanju Irana podržati ono što je Vašingtonu potrebno. Takođe, Kina će značajno povećati kupovinu američkih poljoprivrednih proizvoda, pre svega soje, kao i američke nafte i tečnog prirodnog gasa. Dogovorena je i kupovina 200 Boeingovih aviona. Tramp je na sastanak doveo trideset najmoćnijih svetskih poslovnih lidera, među kojima su bili Jensen Huang iz Nvidije, Tim Cook iz Epla i Elon Musk. Lično ih je predstavio Si Đinpingu i poručio: "Doveo sam broj jedan iz svakog carstva. Svi su rekli ‘da’. Nisu došli da mole, već da rade poslove, investiraju i stvaraju. Sa naše strane biće stoprocentni reciprocitet.“

Oštra upozorenja oko Tajvana

Si Đinping je bio najodlučniji kada je reč o Tajvanu. Upozorio je da bi pogrešno postupanje sa tim pitanjem moglo da baci čitave odnose u veoma opasnu zonu.

Državni sekretar Marko Rubio rekao je da je Tramp pokrenuo i temu Irana, na šta su Kinezi odgovorili da se protive militarizaciji Ormuskog moreuza i bilo kakvom sistemu naplate prolaza brodova.

Tokom razgovora dotakli su se i situacije u Ukrajini, na Korejskom poluostrvu i na Bliskom istoku.

Tramp je posle sastanka izjavio da je ovo najduži i najbolji odnos koji je bilo koji američki predsednik imao sa kineskim liderom. Trgovinski timovi su, kako kaže, još pre formalnog početka samita postigli uravnotežen i pozitivan rezultat.

Ovaj susret se ocenjuje kao važan korak ka smirivanju napetosti između dve najveće svetske ekonomije, uz jasne ekonomske koristi za Ameriku. Detalji dogovora biće poznati u narednim danima.