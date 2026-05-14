TRAMP I SI POSLALI VAŽNU PORUKU: SAD i Kina ne smeju da ugroze odnose - to utiče na ceo svet

Predsednici Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine, Donald Tramp i Si Đinping, ocenili su danas tokom državnog banketa u Pekingu da su odnosi dve zemlje među najvažnijim na svetu i poručili da Vašington i Peking moraju da sarađuju i izbegnu konfrontaciju jer odnosi dve zemlje utiču na ceo svet.

Američki predsednik Donald Tramp pohvalio je "bliske i istorijske veze" između SAD i Kine, ističući stabilnost i toplinu u odnosima dve zemlje posle razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Obraćajući se na državnom banketu, Tramp je rekao da su razgovori bili "izuzetno pozitivni i produktivni" i zahvalio kineskom predsedniku na, kako je naveo, "velikoj časti" i "veličanstvenom dočeku" priređenom ranije tokom dana.

Čime pretiš, Veselinoviću?! Jedan od lidera ZLF-a odjavio blokadere, pa najavio - posle izbora krvoproliće i nemaština

Tramp je istakao da su SAD i Kina kroz istoriju bile povezane na različite načine i ocenio da je reč o "jednom od najvažnijih odnosa u svetskoj istoriji".

On je podsetio na trgovinu američkog trgovca Semjuela Šoa sa Kinom pre 250 godina, na citiranje Konfučija u novinama Bendžamina Frenklina, kao i na napore bivšeg američkog predsednika Teodora Ruzvelta da pomogne osnivanje univerziteta koji je pohađao Si Đinping.

- Kao što danas mnogi Kinezi vole košarku i farmerke, tako kineskih restorana u Americi sada ima više nego pet najvećih lanaca brze hrane zajedno. To je prilično velika stvar - rekao je Tramp.

On je dodao da dve zemlje imaju "mnogo toga zajedničkog", uključujući vrednosti kao što su "marljiv rad", "hrabrost" i "uspeh".

- Svet je posebno mesto kada smo ujedinjeni i zajedno - poručio je američki predsednik.

Kineski predsednik Si Đinping izjavio je tokom zdravice da su odnosi Kine i SAD "najvažniji bilateralni odnosi na svetu" i upozorio da dve strane "nikada ne smeju da ih upropaste".

- Predsednik Tramp i ja danas smo detaljno razgovarali o kinesko-američkim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima. Obojica verujemo da su odnosi Kine i SAD najvažniji bilateralni odnosi na svetu. Moramo da ih učinimo uspešnim i nikada ih ne smemo upropastiti" - rekao je Si.

On je dodao da i Kina i SAD imaju korist od saradnje, a gubitke od sukoba.

- Naše dve zemlje treba da budu partneri, a ne rivali - rekao je kineski lider.

Si je naveo da su se dve strane saglasile da grade "konstruktivan odnos strateške stabilnosti" kako bi se obezbedio stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih odnosa i doprinelo miru, prosperitetu i napretku u svetu.

Kineski predsednik ocenio je da je međusobno poštovanje ključno za stabilan razvoj odnosa dve zemlje i upozorio da se svet suočava sa promenama i nestabilnošću.

- Odnosi Kine i SAD utiču ne samo na 1,7 milijardi ljudi u naše dve zemlje, već i na više od osam milijardi ljudi širom sveta - rekao je Si.

Autor: A.A.