NAJTRAŽENIJI BRITANSKI BEGUNAC UHAPŠEN U ŠPANIJI: Osuđivan zbog šverca velikih količina kokaina i pranja novca (VIDEO)

Sajmon Daton (49), jedan od najtraženijih begunaca u Britaniji, uhapšen je u Španiji.

Policija Velikog Mančestera traži ga zbog povratka u zatvor nakon što je prekršio sudski nalog za sprečavanje teškog krivičnog dela, saopštila je Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala u Velikoj Britaniji.

Daton je ranije bio osuđivan zbog svoje uloge u švercu velikih količina kokaina i pranju novca. Britanski mediji izveštavaju da je 2016. godine osuđen na 14 godina zatvora, nakon što je godinama bio u bekstvu i nakon što je uhapšen u Grčkoj 2015. godine.

Uhapšen u Alikanteu

Prema pisanju španskog lista El Pais, Daton je uhapšen u provinciji Alikante istog dana kada je u Španiji pokrenuta nova međunarodna kampanja za hvatanje najtraženijih britanskih begunaca. Daton je bio među 12 osoba traženih u toj kampanji.

🚨 A man who featured in the new fugitives campaign launched by the NCA and partners has been arrested in Spain.



After an investigation led by the @guardiacivil, Simon Dutton has been arrested today near Benidorm.



Dutton, who was one of 12 Most Wanted fugitives, is now in… pic.twitter.com/0mU6DtqpvZ — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) 14. мај 2026.

Njegovo hapšenje je deo šire istrage mreže povezane sa trgovinom drogom i falsifikovanjem dokumenata. Španski mediji izveštavaju da je istraga pokrenuta u novembru 2025. godine, nakon što je 16 kilograma hašiša pronađeno u paketu namenjenom Ujedinjenom Kraljevstvu.

Pored Datona, u operaciji su uhapšene još tri osobe. Daton bi trebalo da bude izveden pred španski sud, koji će odlučiti o njegovoj ekstradiciji u Veliku Britaniju.

Bio poznat policiji godinama

Datona, iz Boltona u oblasti Velikog Mančestera, britanske vlasti su ranije opisale kao ključnu figuru u lancu šverca kokaina, a prema ranijim izveštajima britanskih medija, planirao je da preplavi Mančester kokainom uvezenim preko Španije.

Njegovo ime se ranije pojavljivalo u operacijama britanskih i španskih vlasti koje su pronalazile begunce koji se kriju u Španiji. Operacija „Kaptura“ je pokrenuta 2006. godine kako bi se locirali britanski kriminalci koji beže u Španiju.

Autor: Marija Radić