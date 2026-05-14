Avion američke vlade uzleteo sa aerodroma u Havani: Nije poznato ko je njime leteo

Avion američke vlade viđen je danas kako uzleće sa međunarodnog aerodroma Hoze Marti u Havani, preneo je danas Rojters pozivajući se na neimenovane izvore.

Kako se navodi, nekoliko ljudi sa prtljagom se ukrcalo u plavo-beli avion koji je uzleteo nešto pre 15 časova po američkom istočnom vremenu, odnosno u 21 čas po centralnoevropskom vremenu.

Nije poznato da li je reč o američkim zvaničnicima niti iz kog razloga je avion američke vlade sleteo u Havanu.

Prethodno je američki predsednik Donald Tramp rekao da će uskoro SAD i Kuba "razgovarati".

U sredu su širom Havane izbili protesti zbog višesatnih nestanaka struje.

Autor: Marija Radić