Avion američke vlade uzleteo sa aerodroma u Havani: Nije poznato ko je njime leteo

Avion američke vlade viđen je danas kako uzleće sa međunarodnog aerodroma Hoze Marti u Havani, preneo je danas Rojters pozivajući se na neimenovane izvore.
Kako se navodi, nekoliko ljudi sa prtljagom se ukrcalo u plavo-beli avion koji je uzleteo nešto pre 15 časova po američkom istočnom vremenu, odnosno u 21 čas po centralnoevropskom vremenu.
Nije poznato da li je reč o američkim zvaničnicima niti iz kog razloga je avion američke vlade sleteo u Havanu.
Prethodno je američki predsednik Donald Tramp rekao da će uskoro SAD i Kuba "razgovarati".
U sredu su širom Havane izbili protesti zbog višesatnih nestanaka struje.
Autor: Marija Radić