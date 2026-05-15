Si Đinping otkrio zašto je Trampa danas ugostio u Džongnanhaju: Želeo sam da mu zahvalim za...

Kineski predsednik Si Đinping izjavio je da je za današnji sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom izabrao kompleks Džongnanhaj u Pekingu kao znak zahvalnosti za gostoprimstvo koje mu je Tramp ukazao tokom njihovog susreta u odmaralištu Mar-a-Lago, 2017. godine.

"Izabrao sam ovo mesto posebno da bih uzvratio gostoprimstvo koje mi je ukazano 2017. godine u Mar-a-Lagu", rekao je Si tokom bilateralnog sastanka sa Trampom, preneo je CNN.

Sastanak je održan u Džongnanhaju, kompleksu koji predstavlja sedište rukovodstva Komunističke partije Kine i centralne kineske vlade.

Si je objasnio da je to mesto gde "rade i žive lideri partije i centralne vlade Kine", uključujući i njega lično.

"Nakon osnivanja Narodne Republike Kine 1949. godine, mi smo bili ovde, uključujući kineske lidere Mao Cedunga, Džou Enlaja, Deng Sjaopinga, Đijang Cemina, Hu Đintaoa i druge", rekao je kineski predsednik.

Tramp i Si su tokom sastanka sedeli u velikim drvenim stolicama ispred dekorativnih drvenih panela oslikanih borovima i cvetovima orhideja, koji u tradicionalnoj kineskoj kulturi simbolizuju gostoprimstvo i ljubaznost prema gostima.

Dvojica lidera svoj prvi samit održala su 2017. godine u Trampovom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi, gde su vodili razgovore o bilateralnim odnosima i prisustvovali svečanoj večeri.

Kinesko komunističko rukovodstvo je nakon osnivanja Narodne Republike Kine 1949. godine odlučilo da ne koristi nekadašnju carsku palatu kineskih dinastija Ming i Ćing, Zabranjeni grad, kao sedište vlasti, smatrajući ga simbolom carske autokratije nespojivim sa ideologijom "služenja narodu".

Pre uspostavljanja komunističke vlasti, tadašnja kineska nacionalistička vlada imala je sedište u Nankingu, na jugu Kine.

Autor: S.M.