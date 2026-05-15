ILON MASK UKRAO ŠOU! Postao glavna zvezda Trampove posete Kini: Viralni snimci sa sinom, Timom Kukom i šefom Šaomija preplavili mreže (VIDEO)

Milijarder i vlasnik kompanija Tesla i X, Ilon Musk, neočekivano je postao jedna od glavnih figura tokom posete američkog predsednika Donalda Trumpa Kini.

Dok je fokus zvanično bio na političkim i ekonomskim razgovorima između Trampa i kineskog predsednika Si Đipinga, društvene mreže preplavili su viralni snimci i fotografije upravo Ilona Maska.

Viralni trenuci iz Pekinga

Mask je u Pekingu izazvao ogromnu pažnju javnosti nizom spontanih trenutaka koji su brzo postali hit na internetu.

Posebnu pažnju privukao je njegov sin, koji se pojavio uz Maska tokom jednog od događaja, dok su društvene mreže preplavili i snimci Maskovih susreta sa direktorom kompanije Apple Timom Kukom i osnivačem kineskog tehnološkog giganta Šaomi Lei Džunom.

Mask ponovo u centru globalne pažnje

Prisustvo Ilona Maska dodatno je pojačalo medijsku pažnju oko Trampove posete Kini, posebno zbog njegove sve veće poslovne povezanosti sa kineskim tržištem.

Kompanija Tesla već godinama ima važnu proizvodnu bazu u Kini, dok kineski proizvođači električnih automobila postaju sve ozbiljniji konkurenti američkim tehnološkim i automobilskim kompanijama.

Na društvenim mrežama mnogi komentarišu da je Mask tokom posete praktično „ukrao šou“ političarima, a pojedini korisnici opisali su ga kao „glavnog lika“ celog događaja.

Autor: Iva Besarabić