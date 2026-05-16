UBIJEN GLAVNI KOMANDANT HAMASA! Oglasio se IDF, el-Hadad likvidiran u preciznom udaru, odgovoran za masakr nad Izraelcima 7. oktobra (VIDEO)

Vođa Hamasa Iz ad-Din el-Hadad ubijen je u izraelskom napadu u petak u Pojasu Gaze, potvrdila je izraelska vojska (IDF) u subotu.

Ova objava dolazi nakon izveštaja Rojtersa da je Hamas ranije u subotu potvrdio Hadadovu smrt.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac su u zajedničkom saopštenju u petak uveče rekli da je Hadad bio meta.

Vazduhoplovstvo je izvršilo napad nakon što je dobilo obaveštajne podatke od Južne komande i Direkcije vojne obaveštajne službe izraelske vojske o lokaciji Hadada, koja je identifikovana nakon godina prikupljanja vojnih obaveštajnih podataka.

Odobrenje je izraelskim izraelskim medijima dato od strane vladinih zvaničnika oko 10 dana pre napada.

Netanyahu says the IDF targeted Izz ad-Din al-Haddad in Gaza, Hamas’s military chief. pic.twitter.com/A1n8LHINcw — Clash Report (@clashreport) 15. мај 2026.

"Operacija obmane"

Pre napada, vazduhoplovstvo je izvelo "operaciju obmane" koju je odobrio brigadni general Omer Tišler.

Operacija je imala za cilj da spreči Hamas da otkrije neuobičajene aktivnosti u zapadnom Negevu i vazdušnom prostoru Gaze, dok se istovremeno uverava da vojno krilo Hamasa, kao i Hadadov unutrašnji krug, ostaju u stanju niske pripravnosti.

Šef operacija IDF-a, general-major Icik Koen, naložio je vojsci da bude spremna na kopnu, na moru i u vazduhu nakon napada.

🔴ELIMINATED: Izz al-Din al-Haddad, Head of Hamas’ military wing and one of the last senior commanders involved in the planning of the October 7 massacre.



Following the elimination of Mohammed Sinwar, Haddad assumed his role and worked to rebuild Hamas’ capabilities and planned… pic.twitter.com/6TW7Wewt7m — Israel Defense Forces (@IDF) 16. мај 2026.

Autor: Iva Besarabić