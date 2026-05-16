AKTUELNO

Svet

UBIJEN GLAVNI KOMANDANT HAMASA! Oglasio se IDF, el-Hadad likvidiran u preciznom udaru, odgovoran za masakr nad Izraelcima 7. oktobra (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Jerusalem Post, Foto: Tanjug AP/Jehad Alshrafi ||

Vođa Hamasa Iz ad-Din el-Hadad ubijen je u izraelskom napadu u petak u Pojasu Gaze, potvrdila je izraelska vojska (IDF) u subotu.

Ova objava dolazi nakon izveštaja Rojtersa da je Hamas ranije u subotu potvrdio Hadadovu smrt.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac su u zajedničkom saopštenju u petak uveče rekli da je Hadad bio meta.

Vazduhoplovstvo je izvršilo napad nakon što je dobilo obaveštajne podatke od Južne komande i Direkcije vojne obaveštajne službe izraelske vojske o lokaciji Hadada, koja je identifikovana nakon godina prikupljanja vojnih obaveštajnih podataka.

Odobrenje je izraelskim izraelskim medijima dato od strane vladinih zvaničnika oko 10 dana pre napada.

"Operacija obmane"

Pre napada, vazduhoplovstvo je izvelo "operaciju obmane" koju je odobrio brigadni general Omer Tišler.

Operacija je imala za cilj da spreči Hamas da otkrije neuobičajene aktivnosti u zapadnom Negevu i vazdušnom prostoru Gaze, dok se istovremeno uverava da vojno krilo Hamasa, kao i Hadadov unutrašnji krug, ostaju u stanju niske pripravnosti.

Šef operacija IDF-a, general-major Icik Koen, naložio je vojsci da bude spremna na kopnu, na moru i u vazduhu nakon napada.

Autor: Iva Besarabić

#Benjamin Netanjahu

#Donald Tramp

#Iran

#Izrael

#Rat

#SAD

POVEZANE VESTI

Svet

IDF: Istražujemo da li je ubijen vođa Hamasa Jahja Sinvar

Svet

NEMA MIRA ZA STANOVNIŠTVO GAZE: Izraelska vojska najavila ofanzivu, spremni su za demontiranje! (FOTO)

Svet

Izraelska vojska: Ubijen operativac Hamasa koji je švercovao oružje za militante

Svet

KOMANDANT HEZBOLAHA UBIJEN U LIBANU: Navodi se da je odgovoran za raketni napad na Izrael

Svet

Još jedan lider Hamas UBIJEN: Evo ko je bio Mohamed Dejf - Likvidiran u Pojasu Gaze!

Svet

OVAKO JE LIKVIDIRAN HEZBOLAHOV GLAVNI DOBAVLJAČ ORUŽJA: Izrael tvrdi da je imao ključnu ulogu u isporukama iz Irana (VIDEO)