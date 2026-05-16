AKTUELNO

Svet

MASAKR U LIBANU: Od početka izraelskih napada poginulo skoro 3.000 ljudi

Izvor: Rojters, Foto: Tanjug AP/Hassan Ammar ||

Libansko Ministarstvo javnog zdravlja, u svom najnovijem izveštaju, saopštilo je da je kumulativni broj žrtava u tekućim napadima Izraela između 2. marta i 16. maja dostigao 2.969 poginulih i 9.112 ranjenih.

Objava bilansa stradalih dolazi nakon najnovijeg talasa napada izraelskih snaga uprkos dogovorenom primirju.Izraelski ratni avioni izveli su jutros vazdušne napade na grad Johmor el Šakif na jugu Libana, prenela je Nacionalna novinska agencija (NNA).

Prema istom izvoru, gradovi Kfar Tebnit, Arnun i Johmor el Šakif, kao i područje puta Arnun-Kfar Tebnit, bili su izloženi jakom artiljerijskom bombardovanju.

NNA je prenela da su napadi izvedeni u više talasa, ali za sada nema zvaničnih informacija o žrtvama ili razmerama štete.
Izrael i Liban su se prethodno saglasili da produže za 45 dana primirje koje je 16. aprila proglasio američki predsednik Donald Tramp, kako je sinoć saopštio Stejt department.

"Prekid neprijateljstava od 16. aprila biće produžen za 45 dana kako bi se omogućio dalji napredak", rekao je portparol Stejt departmenta Tomi Pigot, prenosi Rojters.

Autor: S.M.

#Napad

#Smrt

#liban

#masakr

#žrtve

POVEZANE VESTI

Svet

MASAKR: U izraelskim napadima u Pojasu Gaze za 48 sati ubijeno čak 1.000 ljudi

Svet

IMA MRTVIH U IZRAELSKIM NAPADIMA NA LIBAN: Najmanje 11 ljudi ubijeno, a osam povređeno

Svet

RASTE BROJ POGINULIH: Izraelske snage ubile najmanje 19 ljudi u Libanu

Svet

Raste broj žrtava: U izraelskim napadima na jug Libana poginulo najmanje 356 ljudi, ranjeno 1.246

Svet

Raste broj žrtava: U izraelskom vazdušnom napadu na Bejrut ubijeno devet osoba

Svet

JEZIVA PROGNOZA UN: Libanu preti humanitarna katastrofa, svaki četvrti stanovnik suočen sa akutnom glađu!