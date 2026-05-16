UZNEMIRUJUĆI PRIZOR: Najmanje 8 mrtvih u sudaru autobusa i voza u Bangkoku

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Sakchai Lalit

Najmanje osam ljudi je poginulo, a najmanje 24 je povređeno nakon sudara voza i putničkog autobusa u blizini stanice Makasan linije Airport Rail Link u Bangkoku u subotu popodne.

Policija na stanici Makasan obaveštena je u 15.42 o požaru u kojem je učestvovao plavi klimatizovani putnički autobus (linija br. 206) u blizini stanice Airport Rail Link na putu Asok-Din Daeng. Vatrogasci i spasilačko osoblje upućeni su na lice mesta, javlja Bangkok Post.

Prvi izveštaji ukazuju na to da se teretni voz sudario s autobusom i motociklom, što je izazvalo požar.


Plamen je progutao autobus za nekoliko minuta. Povremeno su se čule eksplozije dok su se vatrogasci borili sa vatrom i na kraju je stavili pod kontrolu. Spasioci su kasnije u autobusu pronašli tela osam putnika.

Guverner Bangkoka Čadčart Sitipunt izjavio je da je voz, koji je saobraćao od Čačengsaoa do Bang Suea u Bangkoku, udario u autobus koji je ostao zaglavljen na šinama usled gustog saobraćaja.

Očevici su rekli novinarima da su pre incidenta primetili da rampa na železničkom prelazu izgleda neispravno. Video-snimak trenutka udara koji je objavljen na internetu prikazuje kako je rampa ostala zaglavljena na mestu.

Gospodin Čadčart je rekao da je saobraćajna gužva navodno sprečila pravilno funkcionisanje rampi, zbog čega je voz udario u autobus i vukao ga oko 50 metara pre nego što se autobus zapalio.

Autor: S.M.

