Tramp o Iranu: Biće im veoma teško ako ne bude dogovora!

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je Iran da će se suočiti sa "veoma teškim periodom" ako se uskoro ne postigne mirovni sporazum između dve strane.

U telefonskom intervjuu za francusku televizijsku stanicu BFMTV, američki predsednik je naglasio da Teheran ima interes da postigne dogovor sa Vašingtonom.

"Nemam pojma. Ako to ne urade, imaće veoma težak period. Njihov je interes da postignu dogovor", rekao je Tramp.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da je njegova vlada primila poruke od Trampove administracije koje ukazuju na spremnost za održavanje novih razgovora, ali je upozorio da i dalje postoji "nepoverenje" u pogledu stvarnih namera Vašingtona.

Odnosi između Vašingtona i Teherana ostaju napeti, pošto su Sjedinjene Države, tokom prethodnih pregovora o iranskom nuklearnom programu, izvele dva napada na iranske ciljeve.

Takođe se podseća da je prekid vatre stupio na snagu 8. aprila, ali da razgovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma.

Autor: S.M.