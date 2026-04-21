VOJSKA JE SPREMNA! Američki predsednik uputio JEZIVU PRETNJU Iranu: Ako ne bude dogovora, KREĆE BOMBARDOVANJE!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein ||

Svet se nalazi na ivici totalnog haosa! Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas da je sve spremno za nastavak vazdušnih udara na Iran ukoliko mirovni pregovori u Islamabadu ne donesu rezultate koje Vašington zahteva.

„Očekujem bombardovanje“, izjavio je Tramp bez oklevanja, odgovarajući na pitanje novinara o daljim koracima SAD ukoliko ne dođe do napretka u pregovorima sa Teheranom.

Prvi čovek Amerike naglasio je da nema nameru da čeka unedogled i da je vojna mašinerija već u niskom startu.

– Spremni smo da krenemo. Vojska je spremna – odsečno je poručio Tramp, prenosi agencija AP.

Ova izjava dolazi u trenutku kada su oči celog sveta uprte u Islamabad, gde se vode presudni razgovori o prekidu rata. Trampova "all-in" taktika jasno stavlja do znanja da SAD neće pristati na kompromise koji nisu u potpunosti po njihovoj meri, dok nad Bliskim istokom ponovo lebdi senka totalnog uništenja.

Autor: D.S.

