VOJSKA JE SPREMNA! Američki predsednik uputio JEZIVU PRETNJU Iranu: Ako ne bude dogovora, KREĆE BOMBARDOVANJE!

Svet se nalazi na ivici totalnog haosa! Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas da je sve spremno za nastavak vazdušnih udara na Iran ukoliko mirovni pregovori u Islamabadu ne donesu rezultate koje Vašington zahteva.
„Očekujem bombardovanje“, izjavio je Tramp bez oklevanja, odgovarajući na pitanje novinara o daljim koracima SAD ukoliko ne dođe do napretka u pregovorima sa Teheranom.
Prvi čovek Amerike naglasio je da nema nameru da čeka unedogled i da je vojna mašinerija već u niskom startu.
– Spremni smo da krenemo. Vojska je spremna – odsečno je poručio Tramp, prenosi agencija AP.
Ova izjava dolazi u trenutku kada su oči celog sveta uprte u Islamabad, gde se vode presudni razgovori o prekidu rata. Trampova "all-in" taktika jasno stavlja do znanja da SAD neće pristati na kompromise koji nisu u potpunosti po njihovoj meri, dok nad Bliskim istokom ponovo lebdi senka totalnog uništenja.
Autor: D.S.