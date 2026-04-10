TRAMP NAJAVIO NOVE UDARE NA IRAN AKO PREGOVORI PROPADNU: U toku je resetovanje, punimo brodove najboljim oružjem

Američki predsednik Donald Tramp je izjavio za „Vašington Post“ da se američki ratni brodovi ponovo pune „najboljom municijom“ kako bi nastavili napade na Iran ako mirovni pregovori u Pakistanu propadnu, piše "Njujork post".

Tramp je govorio ubrzo nakon što se potpredsednik Džej Di Vens ukrcao u avion Vazduhoplovnih snaga broj 2 na putu za Islamabad , gde će mu se pridružiti specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner kako bi pregovarali o konačnom miru nakon što je u utorak postignut dvonedeljni prekid vatre.

- Saznaćemo za oko 24 sata. Uskoro ćemo saznati - rekao je Tramp u telefonskom intervjuu kada su ga pitali da li misli da će razgovori biti uspešni.

- U toku je resetovanje. Punimo brodove najboljom municijom, najboljim oružjem ikada napravljenim — čak i boljim nego što smo ranije radili, a uništili smo ih - rekao je Tramp.

„Ali mi punimo brodove. Punimo brodove najboljim oružjem ikada napravljenim, čak i na višem nivou nego što koristimo za potpuno uništenje.“ „A ako ne postignemo dogovor, koristićemo ih, i koristićemo ih veoma efikasno.“

Očekuje se da će Iran u pakistanskoj prestonici predstavljati ministar spoljnih poslova Abas Aragči, koji je u predratnim razgovorima insistirao da Iran ima neotuđivo pravo da obogaćuje uranijum, i predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf.

- Imate posla sa ljudima za koje ne znamo da li govore istinu - rekao je Tramp za "Vašington Post".

- Nama je jasno da se rešavaju svog nuklearnog oružja, sve je nestalo. A onda izađu pred štampu i kažu: 'Ne, želeli bismo da obogaćujemo.' Pa ćemo saznati. - zaključio je Tramp.

Očekuje se da će se razgovori fokusirati na zahteve SAD da Iran preda procenjenih 450 kilograma duboko zakopanog obogaćenog uranijuma i da nastavi ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za međunarodni brodski prolaz.

Tramp je jasno stavio do znanja da je ponovno otvaranje moreuza za slobodan prolaz brodova od strane Irana ključna komponenta svakog sporazuma o prekidu vatre, iako je malo brodova prošlo kroz njega otkako su SAD prestale da bombarduju Iran.

Druge ključne tačke biće okončanje iranske podrške regionalnim posrednicima, status programa balističkih raketa zemlje i zahtev Teherana za ukidanje američkih sankcija.

Autor: Marija Radić