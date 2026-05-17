PUTIN POSTAVIO ULTIMATUM EVROPI: Razgovor može, ali samo pod ovim uslovom

Povodom debata unutar Evropske unije o načinu vođenja dijaloga sa Moskvom, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da su ruska vrata otvorena i da evropski lideri mogu direktno telefonom kontaktirati predsednika Vladimira Putina.

- Sve te rasprave lebde negde u vazduhu, ali Putin im je blizak tačno onoliko koliko je bliska telefonska slušalica - rekao je Pekov za Vesti, prenosi TASS.

On je izrazio nadu da će u Evropi "ipak prevladati pragmatičan pristup i da će to dobiti neko stvarno oličenje".


- Ruska strana će biti spremna za to - naglasio je Peskov. On je rekao da je u interesu šefice evropske diplomatije Kaje Kalas da ne bude pregovarač sa Rusijom, prenose RIA Novosti.

"U interesu Kaje Kalas je da ne bude pregovarač. Neće joj biti lako. Ako se sećate, Vladimir Putin je rekao da to u principu može biti bilo ko ko nije stigao da izgovori mnogo loših stvari".

Putin je ranije izjavio da Moskva kao pregovarača sa strane EU vidi bilo kog lidera koji "nije govorio razne gadosti" o Rusiji.

