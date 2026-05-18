HOROR U TURSKOJ Napadač usmrtio bivšu suprugu i još 4 osobe: Među žrtvama pastir, vozač kamiona...

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Omer Hamza Yildiz

Naoružani napadač je otvorio vatru na jugu Turske, ubivši četiri osobe, javljaju lokalni mediji, preneo je BBC.

Još osam ljudi je povređeno u okrugu Tarsus, u provinciji Mersin. Kako navodi Hurijet, napadač je pre krvavog pira prvo usmrtio i bivšu suprugu.

Pucnjava je, kako se navodi, počela u restoranu, a osumnjičeni je potom pobegao automobilom. Policija je pokrenula veliku operaciju uz podršku helikoptera dok pokušava da uhapsi naoružanog napadača.

Turski mediji navode da su dve osobe ubijene u restoranu. Veruje se da su vlasnik i zaposleni.

Naoružani čovek je potom nastavio da puca, ubivši pastira koji je čuvao ovce u blizini i vozača kamiona. Identitet i motivi osumnjičenog nisu odmah poznati.

