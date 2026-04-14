DETALJI HORORA U TURSKOJ: Bivši đak upao sa sačmarom, ranio 13 ljudi pa izvršio samoubistvo! (VIDEO)

U Šanliurfi, na jugu Turske, jutros je došlo do oružanog incidenta u srednjoj stručnoj školi u okrugu Siverek, kada je naoružani muškarac ušao u zgradu i otvorio vatru iz sačmare.
Tom prilikom ranjeno je najmanje 13 osoba, među kojima su i učenici.
Prema navodima lokalnih medija, napadač je nakon pucnjave ostao unutar škole, a pojavile su se i informacije da je deo učenika držao kao taoce.
Şanlıurfa Siverek'te bir lisede silahlı saldırı düzenlendi.— Solcu Gazete (@solcugazete60) 14. април 2026.
— Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri yaraladığı ve rehin aldığı öne sürüldü.
— Okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümü tahliye edildi.
Policija je odmah blokirala šire područje i uvela stroge mere bezbednosti, dok su na teren upućene i jedinice specijalne policije.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako učenici u panici beže iz školske zgrade u trenutku napada.
Şanlıurfa'nın #Siverek ilçesinde bir öğrenci pompalı tüfek ile Ahmet Koyuncu Endüstri Meslek lisesini basarak, rastgele ateş etti.— Amida Haber (@AmidaHaber) 14. април 2026.
Saldırıda öğretmen ve öğrencilerin aralarında olduğu 13 kişi yaralandı. https://t.co/R2aHyYdxFi pic.twitter.com/djB5snFa46
Prema dostupnim informacijama, napadač je bivši učenik škole, rođen 2007. godine, koji je pohađao nastavu do devetog razreda, nakon čega se uključio u alternativni srednjoškolski program. Tokom policijske intervencije izvršio je samoubistvo.
Škola je u međuvremenu evakuisana, a povređeni su prevezeni u bolnicu u Sivereku, gde im se ukazuje medicinska pomoć.
Nadležni organi pokrenuli su opsežnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.
Autor: A.A.