HAOS U MEKSIKU! Napadač drži taoce kod piramida Teotivakana: Otvorio vatru, jedna osoba poginula (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Ginette Riquelme ||

Naoružani muškarac otvorio je danas vatru na arheološkom lokalitetu piramida Teotivakana, koji se nalazi oko 40 kilometara severoistočno od Meksiko Sitija, prenose meksički mediji.

Jedna turistkinja iz Kanade ubijena je u pucnjavi napadača, koji je potom izvršio samoubistvo na Piramidi Meseca, drugoj po veličini piramidi (visine 43 metra) na ovom arheološkom lokalitetu.

Nekoliko posetilaca povređeno je u pokušaju da pobegnu, od kojih troje teže.

Meksička televizija emitovala je video-snimak na kojem se vidi trenutak kada naoružani čovek puca na arheološkom lokalitetu, koji je velika turistička atrakcija i privlači mnoštvo posetilaca iz celog sveta.

Motivi napadača za sada ostaju nejasni.

Područje su blokirale policijske snage.

ZATRESLA SE ITALIJA: Zemljotres pogodio jug zemlje

Autor: Marija Radić

