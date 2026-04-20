HAOS U MEKSIKU! Napadač drži taoce kod piramida Teotivakana: Otvorio vatru, jedna osoba poginula (VIDEO)

Naoružani muškarac otvorio je danas vatru na arheološkom lokalitetu piramida Teotivakana, koji se nalazi oko 40 kilometara severoistočno od Meksiko Sitija, prenose meksički mediji.

Jedna turistkinja iz Kanade ubijena je u pucnjavi napadača, koji je potom izvršio samoubistvo na Piramidi Meseca, drugoj po veličini piramidi (visine 43 metra) na ovom arheološkom lokalitetu.

Nekoliko posetilaca povređeno je u pokušaju da pobegnu, od kojih troje teže.

Meksička televizija emitovala je video-snimak na kojem se vidi trenutak kada naoružani čovek puca na arheološkom lokalitetu, koji je velika turistička atrakcija i privlači mnoštvo posetilaca iz celog sveta.

Atención: Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Se reporta una persona muerta. El atacante habría sido abatido por la guardia nacional. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/YxKV8DSx4V — Ricardo Ospina (@ricarospina) 20. април 2026.

Motivi napadača za sada ostaju nejasni.

Područje su blokirale policijske snage.

Autor: Marija Radić