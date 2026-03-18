Akcija policije u Meksiku: Uhapšen lider ekvadorske narko-grupe Los Lobos

Lider ekvadorske kriminalne grupe Los Lobos uhapšen je na međunarodnom aerodromu u Meksiko sitiju, saopštio je meksički ministar za bezbednost Omar Garsija Harfuč.

"Osumnjičeni, poznat pod pseudonimom Lobo Menor, bio je na Interpolovoj crvenoj poternici i povezan je sa trgoinom drogom, iznudom i ubistvima", napisao je Harfuč na svom nalogu na mreži Iks.

Ministar unutrašnjih poslova Ekvadora Džon Rajmberg saopštio je da je reč o Anhelu Estebanu Agilaru dodajući da je Agilar bio na poternici u vezi sa atentatom na ekvadroskog predsedničkog kandidata Fernanda Viljavisensija 2023. godine.

"Uspeo je da nabavi lažna kolumbijska dokumenta i planirao je da pobegne u Meksiko", rekao je Rajmberg.

Banda Los Lobos je od lokalne bande postala jedan od ključnih kriminalnih organizacija u međunarodnoj trgovini drogom.

Prema navodima latinskih medija, grupa je proširila operacije na nekoliko zemalja, a prisustvo vođe te grupe u Meksiku govori o nameri lidera južnoameričkih narko-kartela da koordiniraju operacijama iz velikih gradova poput Meksiko sitija.

Autor: Marija Radić

