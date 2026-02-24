POLA DRŽAVE BLOKIRANO ZBOG UBISTVA NAJTRAŽENIJEG NARKO-BOSA: Raste broj žrtava u Meksiku, proglašena crvena uzbuna

Meksički kabinet za bezbednost saopštio je da je sedam blokada puteva i dalje aktivno u državi Halisko nakon operacije u kojoj je ubijen Ruben Osegere Servantes, poznat kao "El Menčo", vođa kartela "Halisko nova generacija"(CJNG).

Vlasti su navele da je broj blokada značajno smanjen u odnosu na 65 zatvaranja puteva registrovanih 22. februara, preneo je "Infobae".

Blokade u Meksiku smanjene

Kako je saopšteno, 83 odsto prepreka, nastalih uglavnom zbog zapaljenih vozila, već je uklonjeno, dok je sedam deonica i dalje zatvoreno.

Izolovane blokade zabeležene su i u državama Mičoakan i Najarit, ali su one brzo uklonjene.

Kabinet je naveo da u koordinaciji sa svim nivoima vlasti nastavlja aktivnosti radi obezbeđivanja sigurnosti.

U gradu Autlan de Navaro aktivirano je "crveno upozorenje", a lokalne vlasti su obustavile nastavu i zatvorile pojedine javne objekte do 25. februara.

Guverner Pablo Lemus je rekao da će se obrazovne aktivnosti postepeno da se normalizuju i da bi vanredne mere mogle uskoro da budu ukinute.

Operacija je sprovedena u planinskom području Tapalpe u Halisku uz učešće Ministarstva nacionalne odbrane, Nacionalne garde, Agencije za krivične istrage i Specijalizovanog tužilaštva za organizovani kriminal, kao i američkih agencija.

Nakon sukoba zaplenjen je arsenal oružja, uključujući puške i raketne bacače, a dve osobe su uhapšene.

Kancelarija državnog tužioca (FGR) saopštila je da je telo Rubena "N" genetski identifikovano u Meksiko Sitiju.

FGR vodi 57 istraga u 14 država zbog nasilja nakon operacije, od čega 37 u Halisku.

Meksičke i američke vlasti ocenile su operaciju kao značajan udarac strukturi CJNG-a i najavile nastavak ofanzive protiv te kriminalne grupe.

Više od 70 ubijenih u okršaju sa ljudima El Menča

Kako je ranije saopšteno, najmanje 73 osobe su poginule u pokušaju meksičkih bezbednosnih snaga da uhapse "El Menča", kao i u talasu nasilja koji je usledio nakon njegove smrti, saopštile su danas meksičke vlasti.

Prema podacima bezbednosnih službi, među poginulima su pripadnici snaga bezbednosti, osumnjičeni članovi kartela i civili.

Autor: D.Bošković