MEKSIČKA VOJSKA UBILA EL MANČA: Glava vođe kartela 'Nova generacija Halisko' bila ucenjena na 15 MILIONA DOLARA

Foto: Tanjug AP

Meksička vojska je danas ubila vođu narko kartela "Nova generacija Halisko", Nemesija Rubena Osegeru Servantesa, poznatog kao "El Menčo", izjavio je neimenovani savezni zvaničnik.

Zvaničnik je dodao da se to dogodilo tokom vojne operacije u zapadnoj državi Halisko, preneo je AP.

Operacija je usledila nakon što su pripadnici kartela pomoću zapaljenih vozila nekoliko sati blokirali puteve u Halisku i drugim državama.

Takve taktike karteli često koriste za blokiranje vojnih operacija, navela je američka agencija.

Američki Stejt department je ponudio nagradu do 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja El Menča.

U februaru je administracija predsednika Donalda Trampa označila kartel "Nova generacija Halisko" kao stranu terorističku organizaciju, podsetio je AP.

