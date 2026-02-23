DEVOJKA IZDALA NAJTRAŽENIJEG NARKO-BOSA NA SVETU! Ovako je vojska stigla do ozloglašenog El Menča: Zemlja U PLAMENU, broje se mrtvi

Informacije koje su dovele do hapšenja i smrti lidera vođe kartela Nova generacija Halisko Nemensije Servantesa "El Menča" potekle su od njegove emotivne partnerke, izjavio je danas meksički ministar odbrane Rikardo Trevilja.

On je naveo da je osmoro pripadnika El Menčove bande ubijeno u operaciji hapšenja, kao i da je El Menčovo obezbeđenje otvorilo vatru na pripadnike meksičke vojske, prenosi Rojters.

Okršaj vojske i El Menčovih ljudi

Govoreći na konferenciji za medije pored Trevilje, meksički ministar za nacionalnu bezbednost Garsija Harfuč rekao je da je 25 pripadnika Nacionalne garde te zemlje ubijeno u okršaju sa pripadnicima kartela, kao i da je u nasilnim incidentima širom zemlje uhapšeno 70 ljudi.

Na konferenciji je govorila i meksička predsednica Klaudija Šejnbaum, koja je istakla da više nema blokada puteva u zemlji, kao i da je prioritet da se uspostavi bezbednost i mir na teritoriji cele zemlje.

El Menčo je ubijen juče tokom vojne operacije u zapadnoj meksičkoj saveznoj državi Halisko. Operacija je usledila nakon što su pripadnici kartela pomoću zapaljenih vozila nekoliko sati blokirali puteve u Halisku i drugim državama.

Talas nemira u Meksiku

Nakon El Menčovog ubistva, talas nasilja i haosa zahvatio je Meksiko, pri čemu je više od 250 saobraćajnica u 20 meksičkih saveznih država blokirano zapaljenim vozilima.

Vlasti su prijavile najmanje 14 smrtnih slučajeva, uključujući sedam pripadnika Nacionalne garde. Nastava u školama je otkazana u nekoliko država.

Gvadalahara, glavni grad države Halisko i jedan od gradova domaćina predstojećeg Svetskog prvenstva, pretvorena je u "grad duhova" u kojem su zatvorene sve prodavnice, a građanima se savetuje da ne izlaze iz domova.

Oblaci sivog dima se nadvili nad hotelima

U popularnom letovalištu Puerto Valjarta, oblaci sivog dima nadvili su se nad hotelima, dok su turisti ostali zarobljeni bez mogućnosti transporta do aerodroma.

Nemiri su primorali američke i kanadske avio-kompanije da otkažu desetine letova, pa je tako Er Kanada objavila da obustavlja letove za Puerto Valjartu "zbog stalne bezbednosne situacije" i savetovala putnicima da ne idu na njihov aerodrom.

Američka ambasada u Meksiko Sitiju takođe je izdala bezbednosno upozorenje, pozivajući američke građane da se "sklone" u oblastima u kojima su nastali neredi kao rezultat "bezbednosnih operacija i povezanih blokada puteva i kriminalnih aktivnosti".

SAD su ponudile nagradu od 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja ili hvatanja EL Menča.

Autor: Iva Besarabić