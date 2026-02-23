OGLASILA SE AMBASADA SRBIJE U MEKSIKU! Usled haosa posle likvidacije narko bosa El Menča: Evo šta se savetuje našim građanima!

Ambasada Republike Srbije u Meksiku oglasila se usled nereda do kojih je došlo nakon što su meksičke snage bezbednosti ubile šefa narko-kartela Nemesija Rubena Osegueru Servantesa, u svetu podzemlja poznatog pod imenom "El Menčo".
U pojedinim delovima Meksika u toku su ozbiljni bezbednosni incidenti, praćeni nasiljem i tenzijama, zbog čega su lokalne vlasti pojačale mere bezbednosti i apelovale na građane da izbegavaju rizična područja.
Kako je potvrdila Ambasada Republike Srbije u Meksiku ovom diplomatsko-konzularnom predstavništvu se za sada nisu javljali državljani Republike Srbije koji su pogođeni poslednjim dešavanjima.
- Građanima Republike Srbije savetuje se da izbegavaju okupljanja i da slede uputstva lokalnih vlasti - navode iz Ambasade.
Rat meksičke vojske i narko-kartela Foto: Printksin, Printskrin
Takođe, državljanima Srbije preporučeno je da prate najnovije informacije koje mogu biti objavljene na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.
Građanima Srbije koji se trenutno nalaze u Sjedinjenim Meksičkim Državama, a kojima je potrebna pomoć, na raspolaganju je dežurni broj telefona Ambasade, dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, a koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici, naveli su.
Situacija se i dalje prati, a nadležne službe apeluju na dodatni oprez.
Podsetimo, smrt jednog od najtraženijih trgovaca drogom u svetu bila je težak udarac za najmoćniji meksički narko-kartel "Halisko Nova generacija" (CJNG), koji su kao odgovor na ubistvo svog lidera pokrenuli snažan talas nasilja širom zemlje.
Autor: S.M.