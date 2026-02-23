AKTUELNO

Društvo

OGLASILA SE AMBASADA SRBIJE U MEKSIKU! Usled haosa posle likvidacije narko bosa El Menča: Evo šta se savetuje našim građanima!

Izvor: Pink.rs/B92, Foto: Tanjug AP/Ginette Riquelme ||

Ambasada Republike Srbije u Meksiku oglasila se usled nereda do kojih je došlo nakon što su meksičke snage bezbednosti ubile šefa narko-kartela Nemesija Rubena Osegueru Servantesa, u svetu podzemlja poznatog pod imenom "El Menčo".

U pojedinim delovima Meksika u toku su ozbiljni bezbednosni incidenti, praćeni nasiljem i tenzijama, zbog čega su lokalne vlasti pojačale mere bezbednosti i apelovale na građane da izbegavaju rizična područja.

Kako je potvrdila Ambasada Republike Srbije u Meksiku ovom diplomatsko-konzularnom predstavništvu se za sada nisu javljali državljani Republike Srbije koji su pogođeni poslednjim dešavanjima.

- Građanima Republike Srbije savetuje se da izbegavaju okupljanja i da slede uputstva lokalnih vlasti - navode iz Ambasade.

Rat meksičke vojske i narko-kartela Foto: Printksin, Printskrin
Takođe, državljanima Srbije preporučeno je da prate najnovije informacije koje mogu biti objavljene na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Građanima Srbije koji se trenutno nalaze u Sjedinjenim Meksičkim Državama, a kojima je potrebna pomoć, na raspolaganju je dežurni broj telefona Ambasade, dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, a koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici, naveli su.

Situacija se i dalje prati, a nadležne službe apeluju na dodatni oprez.

Podsetimo, smrt jednog od najtraženijih trgovaca drogom u svetu bila je težak udarac za najmoćniji meksički narko-kartel "Halisko Nova generacija" (CJNG), koji su kao odgovor na ubistvo svog lidera pokrenuli snažan talas nasilja širom zemlje.

Autor: S.M.

#Ambasada

#Likvidacija

#Meksiko

#građani

#narko - bos

POVEZANE VESTI

Svet

MEKSIČKA VOJSKA UBILA EL MANČA: Glava vođe kartela 'Nova generacija Halisko' bila ucenjena na 15 MILIONA DOLARA

Svet

DEVOJKA IZDALA NAJTRAŽENIJEG NARKO-BOSA NA SVETU! Ovako je vojska stigla do ozloglašenog El Menča: Zemlja U PLAMENU, broje se mrtvi

Svet

'GRAD SMRDI NA SPALJENE GUME, SVE SAM VIDEO SA BALKONA' Svedočenje turiste 'zarobljenog' nakon ubistva narko-bosa u Meksiku (VIDEO)

Svet

(UZNEMIRUJUĆE) HAOS NA ULICAMA MEKSIKA! Stravične scene u okršaju sikariosa i vojske, ima mrtvih, OVO DOSAD NIJE VIĐENO! (VIDEO)

Svet

LOCIRALI GA U GUSTOJ ŠUMI, UBIJEN U ŽESTOKOJ RAZMENI VATRE! Evo kako se pripremala akcija lova najtraženijeg meksičkog narkobosa

Svet

NEOČEKIVANI OBRT Sin meksičkog narko-bosa El Čapa PRIZNAO KRIVICU za trgovinu drogom