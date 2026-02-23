'GRAD SMRDI NA SPALJENE GUME, SVE SAM VIDEO SA BALKONA' Svedočenje turiste 'zarobljenog' nakon ubistva narko-bosa u Meksiku (VIDEO)

Svedočenje američkog turiste o haosu u Meksiku izazvanom ubistvom narko-bosa "El Menča" kojeg je likvidirala vojska, a pripadnici njegovog kartela izazvali nerede

Nemesio "El Menčo" Osegera Servantes, najopasniji meksički narko-bos i šef kartela Halisko Nova generacija, ubijen je u nedelju u vojnoj operaciji u gradu Tapalpa, nakon čega je usledio haos širom zemlje.

CNN prenosi saopštenje Bele kuće da su SAD pružile obaveštajnu podršku za ovu operaciju, dok vrše pritisak na Meksiko da stane na put trgovini drogom.

Ubistvo "El Menča" je izazvalo velike nemire, a pripadnici njegovog kartela su palili autobuse i prodavnice tokom sukoba sa snagama bezbednosti.

Meksičke vlasti su objavile da je više od 250 blokada je prijavljeno u 20 saveznih država, a većina tih blokada je sada uklonjena.

Stejt department je pozvao američke državljane u pojedinim delovima Meksika da "potraže sklonište i ostanu u prebivalištima ili hotelima" do daljnjeg.

Nekoliko drugih zemalja izdalo je upozorenja svojim državljanima koji se nalaze u Meksiku.

Turisti su ostali zarobljeni u toj zemlji nakon što je nekoliko američkih avio-kompanija obustavilo letove za Puerto Valjartu.

Snimci sa glavnih aerodroma načinjeni u nedelju, koje je potvrdio CNN, prikazuju dim i putnike u panici.

BREAKING:



Passengers fleeing in panic from Guadalajara International Airport in Jalisco after a CJNG Cartel attack on the airport.



CJNG has launched attacks across the state in response to the founder & leader of the cartel “El Mencho” having been killed in an army operation pic.twitter.com/uM9Eerecm5 — Visegrád 24 (@visegrad24) 22. фебруар 2026.

Na međunarodnom aerodromu u Gvadalahari putnici su se sklonili blizu rampe i protrčali kroz terminal.

- Normalne operacije na aerodromu su sada nastavljene - objavila je meksička Federalna agencija za civilno vazduhoplovstvo.

Jedan od američkih turista kazao za CNN da ga je u nedelju ujutru probudila toliko glasna buka da je u početku pomislio da su u pitanju građevinski radovi.

- Probudili smo se ujutru i videli nešto za šta sam mislio da je rušenje zgrade - kazao je turista Trevis, koji se i dalje nalazi u priobalnom gradu Puerto Valjarta.

Trebalo mu je vremena da shvati šta se dešava, jer su izveštaji o haosu postepeno počeli da se pojavljuju na društvenim mrežama.

Ubrzo je mogao da vidi haos sa svog balkona.

🚨⚡️ BREAKING: Mexico’s most wanted drug lord killed — violent unrest erupts nationwide



Nemesio Oseguera Cervantes, known as El Mencho, was the leader of the Jalisco New Generation Cartel and widely regarded as one of Mexico’s most ruthless criminal figures.



His organization… pic.twitter.com/lBDPId9Ce7 — NEXTA (@nexta_tv) 22. фебруар 2026.

- Mogao sam prilično direktno da vidim automobile koji su paljeni, neke od pljački koje su se dešavale tokom napada na lokalne prodavnice i zgrade - rekao je on i dodajući da grad "trenutno smrdi na spaljene gume".

Trevis i drugi turisti i dalje ne znaju šta sledi.

- Koliko dugo će ovaj lokdaun, da ga tako nazovem, da potraje? Koliko dugo će aerodrom biti van funkcije? - upitao je on.

Autor: D.Bošković