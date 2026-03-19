KRVOPROLIĆE U MEKSIKU! Specijalci upali u jazbinu zloglasnog kartela, 11 mrtvih: Uhvaćena ćerka čuvenog narko-bosa

Izvor: Pink.rs/Rojters, Foto: Tanjug AP/Ginette Riquelme

Najmanje 11 osumnjičenih kriminalaca ubijeno je u severnom Meksiku, saopštila je u četvrtak meksička mornarica, tokom bezbednosne operacije usmerene na rezidenciju povezanu sa frakcijom Los Majos moćnog Sinaloa kartela.

Prema navodima mornarice, pripadnici bezbednosnih snaga su napadnuti po dolasku na lice mesta u saveznoj državi Sinaloa, nakon čega su uzvratili vatru u skladu sa zakonskim okvirom. Tokom akcije pronađena je i ćerka jednog kriminalnog bosa, koja je puštena svojoj porodici jer nije imala veze sa kriminalnim aktivnostima.

Mornarica je takođe zaplenila vatreno i taktičko oružje velike razorne moći.

Prošlog meseca, u sličnoj operaciji, meksičke snage su ubile Nemesija Osegeru, poznatog kao El Menčo, lidera Kartela nove generacije iz Haliska.

Podsetimo, Meksiko je utonuo u stravičan talas nasilja i neizvesnosti nakon što je odjeknula udarna vest: ubijen je Nemesio Osegera Servantes, neprikosnoveni vođa zloglasnog i najkrvavijeg meksičkog kartela "Halisko", poznatiji kao El Menčo (El Mencho).

Pad čoveka koji se godinama nalazio na samom vrhu liste najtraženijih kriminalaca na svetu, za čiju je glavu Amerika nudila neverovatnih 15 miliona dolara, pretvorio je ulice meksičkih gradova u prava ratna poprišta.

Autor: Iva Besarabić

