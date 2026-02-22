(UZNEMIRUJUĆE) HAOS NA ULICAMA MEKSIKA! Stravične scene u okršaju sikariosa i vojske, ima mrtvih, OVO DOSAD NIJE VIĐENO! (VIDEO)

U zapadnom Meksiku izbili su nasilni sukobi nakon smrti vođe Halisko kartela, El Menča. Meksičke snage pokrenule su vojnu operaciju koja je izazvala haos.

Nasilni sukobi izbili su u delovima zapadnog Meksika u nedelju tokom vojne operacije koja je dovela do smrti vođe Halisko kartela.

Meksičke bezbednosne snage ubile su Nemesija Rubena Osegeru Servantesa, poznatog kao El Menčo, tokom operacije u državi Halisko, saopštilo je Ministarstvo odbrane Meksika na mreži Iks.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y…



Navodi se da je ranjen tokom racije u gradu Tapalpa i da je preminuo dok je avionom prebacivan u Meksiko siti.

NEW:



🇲🇽 Puerto Vallarta, is one of Mexico's top tourist destinations, welcoming a record-breaking 6.3 million visitors last year.



🇲🇽 Puerto Vallarta, is one of Mexico's top tourist destinations, welcoming a record-breaking 6.3 million visitors last year.

Today, it's a war zone following the take out of the Mexican CJNG cartel leader Nemesio Oseguera Cervantes by the military, reportedly assisted by…



Zamenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Kristofer Landau, koji je takođe potvrdio smrt vođe kartela, opisao ga je kao „jednog od najkrvavijih i najnemilosrdnijih narko-bosova“.

„Ovo je veliki pomak za Meksiko, SAD, Latinsku Ameriku i svet. Dobri momci su jači od loših“, napisao je na mreži Iks.

I've just been informed that Mexican security forces have killed "El Mencho," one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que…



Operaciji su prethodili višesatni putni blokade sa zapaljenim vozilima u Halisku i drugim državama. Takve taktike karteli često koriste kako bi ometali vojne akcije.

Así queman una gasolinera en Guadalajara sicarios del CJNG, con armas largas, en respuesta al abatimiento de su líder "El Mencho".



Guverner Haliskа Pablo Lemus Navaro aktivirao je „crveni kod“, protokol za vanredno stanje ili bezbednosnu krizu. U objavi na Iksu naveo je da je javni prevoz u Halisku obustavljen i pozvao građane da ostanu u svojim domovima dok se situacija ne stabilizuje.



Snimci na društvenim mrežama prikazivali su gust dim iznad Puerto Valjarte, velikog grada u Halisku, kao i paniku na aerodromu u glavnom gradu te države.

Zbog vrlo uznemirujućeg sadržaja egzekucija koje sprovode sikariosi Halisko kartela, video možete pogledati OVDE.



Slična situacija zabeležena je i na aerodromu u Rejnosi, pograničnom gradu u državi Tamaulipas, prema navodima izvora i porodica koje su govorile za Si-Bi-Es njuz. Putne komunikacije ka aerodromu bile su blokirane od strane pripadnika kartela.

Members of Mexico's National Guard were killed in the line of duty following a clash in Jalisco.



Rejnosa se graniči sa Mekalenom u Teksasu i često je prometna ruta za Amerikance koji prelaze granicu. Međunarodni mostovi ostali su otvoreni, ali su ključne ulice koje vode ka njima bile zatvorene.



Upozorenje Stejt departmenta

Američki Stejt department izdao je bezbednosno upozorenje američkim državljanima u više meksičkih država, uključujući Halisko, Tamaulipas, Mičoakan, Gerero i Nuevo Leon, uz savet da ostanu u skloništu do daljeg.

Er Kanada privremeno je obustavila letove ka Puerto Valjarti zbog, kako je navela, „tekuće bezbednosne situacije“ koja utiče na aerodrom.



"Pratimo situaciju i u kontaktu smo sa lokalnim vlastima koje rade na rešavanju problema“, saopštila je kompanija.

🇲🇽 Cartel members take the key for a fuel truck from the driver and scare him off.



They will set it on fire.



Did they hit him?

Masovno otkazivanje letova

Sautvest erlajns i Aljaska erlajns potvrdili su da su otkazali letove ka i iz Puerto Valjarte u nedelju, dok je Delta erlajns odobrila fleksibilnost putnicima sa letovima ka ili iz Puerto Valjarte i Gvadalahare.



"Bezbednost naših putnika i posade je na prvom mestu i pažljivo pratimo situaciju u regionu. Preduzeli smo korake da prilagodimo operacije i obavestimo pogođene putnike“, navela je Delta u saopštenju.

Američki Stejt department ranije je nudio nagradu do 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja El Menča.

Autor: S.M.