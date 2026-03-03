AKTUELNO

Svet

EL MENČO ISPRAĆEN U ZLATNOM KOVČEGU UZ MUZIČARE: Luksuzna sahrana ozloglašenog narkobosa, na pogrebu veliki broj pripadnika vojske

Izvor: CNN, Foto: Tanjug AP/Refugio Ruiz ||

Vođa meksičkog kartela Halisko, Nemesio Osegvera Servantes, poznatiji kao El Menčo, sahranjen je u zlatnom kovčegu, sa velikim cvetnim vencima, na groblju u Gvadalahari u Meksiku, uz prisustvo velikog broja pripadnika vojske.


Kako se navodi pogrebnu povorku pratili su muzičari i nekoliko desetina ljudi, od kojih su mnogi nosili nosili crne kišobrane iako je bio sunčan dan, prenosi ABC njuz.

Kancelarija državnog tužioca ranije je odbila da potvrdi lokaciju El Menčove sahrane iz "bezbednosnih razloga", a kako se navodi, od nedelje su mere bezbednosti oko pogrebnog zavoda bile pojačane.


El Menča je ubila meksička vojska pre nešto više od nedelju dana prilikom pokušaja hapšenja, a njegovo ubistvo je izazvalo nasilje u oko 20 država i u kojima je stradalo više od 70 osoba.

Vlada Meksika saopštila je da se bezbednosne operacije protiv drugih visokorangiranih članova kartela nastavljaju. Kako se navodi, uobičajeno je da u Meksiku oko sahrana narkobosova vlada misteriozna atmosfera, a u roku od nekoliko sati nakon El Menčove smrti, već su napisane balade, poznate kao narkokoridos, o njegovom ubistvu.

Foto: Tanjug AP/Refugio Ruiz

U susednoj meksičkoj državi Sinaloa, domu istoimenog kartela, nalazi se groblje poznato po luksuznim kriptama i mauzolejima za nekadašnje šefove policije poput Injacija Koronela, starog saradnika El Menča, kao i narkobosa poznatog po tome što je dva puta ubijen - 2010. i 2014. godine, Nazario Morena, vođu nasilnog i pseudoreligioznog kartela Vitezovi Templari.

Dodaje se i da se ponekad desi da tela ubijenih narko bosova nestanu, poput Heriberta Lazkana, vođe Zetasa, čije je telo ukradeno 2012. godine, ili da umiru pod bizarnim okolnostima, poput Amada Karilja Fuentesa, "Gospodara neba", koji je umro prilikom loše izvedene plastične operacije.

Foto: Tanjug AP/Refugio Ruiz

Kancelarija državnog tužioca ranije je odbila da potvrdi lokaciju El Menčove sahrane iz "bezbednosnih razloga", a kako se navodi, od nedelje su mere bezbednosti oko pogrebnog zavoda bile pojačane.


El Menča je ubila meksička vojska pre nešto više od nedelju dana prilikom pokušaja hapšenja, a njegovo ubistvo je izazvalo nasilje u oko 20 država i u kojima je stradalo više od 70 osoba.

Vlada Meksika saopštila je da se bezbednosne operacije protiv drugih visokorangiranih članova kartela nastavljaju. Kako se navodi, uobičajeno je da u Meksiku oko sahrana narkobosova vlada misteriozna atmosfera, a u roku od nekoliko sati nakon El Menčove smrti, već su napisane balade, poznate kao narkokoridos, o njegovom ubistvu.

Foto: Tanjug AP/Refugio Ruiz

U susednoj meksičkoj državi Sinaloa, domu istoimenog kartela, nalazi se groblje poznato po luksuznim kriptama i mauzolejima za nekadašnje šefove policije poput Injacija Koronela, starog saradnika El Menča, kao i narkobosa poznatog po tome što je dva puta ubijen - 2010. i 2014. godine, Nazario Morena, vođu nasilnog i pseudoreligioznog kartela Vitezovi Templari.

Dodaje se i da se ponekad desi da tela ubijenih narko bosova nestanu, poput Heriberta Lazkana, vođe Zetasa, čije je telo ukradeno 2012. godine, ili da umiru pod bizarnim okolnostima, poput Amada Karilja Fuentesa, "Gospodara neba", koji je umro prilikom loše izvedene plastične operacije.

Autor: S.M.

#KOVČEG

#Meksiko

#Sahrana

#Zlato

#el menčo

POVEZANE VESTI

Svet

POLA DRŽAVE BLOKIRANO ZBOG UBISTVA NAJTRAŽENIJEG NARKO-BOSA: Raste broj žrtava u Meksiku, proglašena crvena uzbuna

Svet

OVO SU DVE NAJOPASNIJE ŽENE NA SVETU! Svi se pitaju koja preuzeti kartel posle likvidacije El Menča (VIDEO)

Svet

MEKSIČKA VOJSKA UBILA EL MANČA: Glava vođe kartela 'Nova generacija Halisko' bila ucenjena na 15 MILIONA DOLARA

Svet

STANJE U MEKSIČKOM PODZEMLJU POSLE UBISTVA VOĐE HALISKA KARTELA: Nema El Menča, El Čapa, ali tu vreba još 4 jaka kartela! Ne zna se ko je jači!

Hronika

POTRESNI PRIZORI NA SAHRANI MLADIĆA ČIJA JE SMRT JOŠ UVEK MISTERIJA: Luka ispraćen u belom kovčegu uz trubače

Svet

(UZNEMIRUJUĆE) HAOS NA ULICAMA MEKSIKA! Stravične scene u okršaju sikariosa i vojske, ima mrtvih, OVO DOSAD NIJE VIĐENO! (VIDEO)