STANJE U MEKSIČKOM PODZEMLJU POSLE UBISTVA VOĐE HALISKA KARTELA: Nema El Menča, El Čapa, ali tu vreba još 4 jaka kartela! Ne zna se ko je jači!

Ubistvo Nemesija Osegvere Servantesa, poznatog kao El Menčo, označilo je kraj jedne faze u razvoju meksičkog podzemlja, ali ne i kraj dominacije kartela. Njegov Halisko katel Nova generacija izrastao je tokom poslednje decenije u jednu od najmoćnijih kriminalnih organizacija u zemlji, zahvaljujući agresivnoj ekspanziji i mreži saveza sa manjim grupama.

Ipak, meksička scena daleko je od monolitne. Prema podacima američkih vlasti, najmanje šest velikih kartela i kriminalnih organizacija danas ima snažan uticaj u Meksiku – ali i van njegovih granica.

Kartel Halisko nova generacija

Organizacija koju je predvodio Osegvera izrasla je iz frakcije koja se 2009. godine odvojila od kartela Milenio, ogranka kartela Sinaloa. Tokom godina postala je jedan od najmoćnijih sindikata organizovanog kriminala u Meksiku. Posle njegove smrti ostaje otvoreno pitanje ko će preuzeti vođstvo, jer su tokom operacije stradali i drugi visoki članovi.

Kartel Sinaloa

Sa sedištem u državi Sinaloa, dugo je važio za jednu od najmoćnijih narko-organizacija na svetu. Američke vlasti ga smatraju jednim od najvećih proizvođača i krijumčara droge ka Sjedinjenim Državama. Kartel je podeljen na dve frakcije:

- "Čapitosi", lojalni doživotno zatvorenom vođi Hoakinu Guzmanu El Čapu;

- "Majosi“, sledbenici Ismaela Zambade Garsije.

Organizacija proizvodi fentanil i druge sintetičke droge i raspolaže međunarodnom mrežom ćelija.

Cartel del Noreste (Kartel severoistoka)

Naslednik nekadašnje grupe Los Zetas, deluje na severoistoku Meksika. Uključen je u trgovinu drogom, otmice, iznude i krijumčarenje ljudi.

Nova porodica Mičoakana (La Nueva Familia Michoacana)

Deluje u državama Gerero i Mičoakan. Američke vlasti navode da distribuira fentanil, metamfetamin, heroin i kokain, uključujući i isporuke na teritoriju SAD.

Zalivski kartel (Cartel del Golfo)

Kriminalna organizacija sa dugim stažom na severoistoku Meksika, uključena u trgovinu drogom, otmice i krijumčarenje migranata.

Ujedinjeni karteli (Carteles Unidos)

Savez više grupa u Mičoakanu, formiran kao protivteža ekspanziji Haliskoa. Pored droge, optužuju se i za iznude i nezakonito zauzimanje zemlje.

Zaključak

Smrt El Menča ne znači automatski slabljenje jednog kartela niti uspon drugog. Meksičko podzemlje danas sačinjava više snažnih organizacija sa razgranatim međunarodnim vezama. U tom složenom rasporedu snaga, svaki poremećaj na vrhu može izazvati novu preraspodelu moći – ali i talas nasilja.

