KO ĆE NASLEDITI EL MANČA U HALISKO KARTELU, NAJUTICAJNIJI ILI NAJBRUTALNIJI ČOVEK? Amerika za El Pelona nudi 5 miliona dolara

U trci za vođstvo Halisko kartela su El Pelon, El Sapo i El Gara, a El Pelon prednjači zahvaljujući svom uticaju i iskustvu, dok je El Sapo najbrutalniji

Huan Karlos Valensia Gonzales, poznatiji kao El Pelon, trenutno je najistaknutiji kandidat da preuzme vođstvo nad meksičkim Halisko kartelom (CJNG) nakon što je u nedelju ubijen El Menčo, najmoćniji narko-bos na svetu!

Njegova snaga leži u porodičnoj vezi sa Oseguera Servantesom (El Menčo) i dugogodišnjem prisustvu u vrhu kartela, gde je važio za strateškog operativca i jednog od ključnih odlučujućih lica.

Američke bezbednosne agencije ga smatraju visoko rangiranim članom, što potvrđuje i nagrada od 5 miliona dolara za informacije koje vode do njegovog hapšenja.

El Pelon ima kombinaciju legitimnosti, iskustva i kontrole ključnih resursa, što ga čini favoritom unutar organizacije.

Optužen je u SAD za uvoz i distribuciju tona kokaina i metanfetamina, povezano sa operacijama koje su dovele do smrti i zavisnosti mnogih ljudi usled trgovine narkoticima.

Takođe, lokalne vlasti ga povezuju sa regrutovanjem i angažovanjem mlađih članova kartela, uključujući pripadnike koji su koristili nasilje protiv lokalnih zvaničnika u gradovima poput Uruapana.

U igri su još El Sapo i El Gara

Sledeći po opasnosti je Ugo Gonzalo Mendoza Gajtan, nadimka El Sapo, koji je poznat po direktnoj kontroli operacija na terenu, uključujući u Haliscu, Najaritu i Zakatekasu, a zadružen je i za obuku novih članova kartela.

Njegova reputacija dolazi iz surovih akcija na terenu, uključujući ubistva i otmice, što ga čini izuzetno opasnim u praktičnom smislu, iako mu nedostaje porodični legitimitet El Pelona.

Meksički mediji pominju i El Garu (Horhe Luis Mendoza Cardenas), koji je više poznat po koordinaciji droga i logistici u SAD. On je manje eksponiran u unutrašnjoj borbi za moć i deluje više kao operativna veza između kartela i američkog tržišta – dakle, manje ozbiljan kandidat za vrh, ali i dalje vrlo ozbiljan deo igre.

Juče je u Meksiku praktično izbio rat u nekim saveznim državama, posebno u gradovima Gvadalahara i Puerto Valjarte jer su pripadnici Halisko kartela vršili odmazdu zbog ubistva El Menča.

Autor: Jovana Nerić