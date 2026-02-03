Evo ko je bio Saif el Islam, ubijeni sin Muamera Gadafija: Od reformatora do arhitekte brutalne represije

Saif el Islam Gadafi, sin pokojnog libijskog vođe Muamera el Gadafija, koji je ubijen ranije danas, važio je za vrlo kontroverznu ličnost u Libiji.

Kako se navodi put Saifa el Islama Gadafija bio je put od navodnog reformatora i naslednika do ratnog zločinca i zatvorenika. On je rođen 1972. godine, školovao se na prestižnoj Londonskoj školi ekonomije i tečno je govorio engleski.

Zapadu percipiran kao prihvatljivo i moderno lice očevog autokratskog režima. Igrao je ključnu ulogu u osetljivim diplomatskim misijama, uključujući pregovore o odustajanju Libije od programa oružja za masovno uništenje i isplati odštete porodicama žrtava bombaškog napada na avion Pan Ama iznad Lokerbija u Škotskoj 1988. godine.

Ali kada je kada je 2011. izbila pobuna protiv više od četiri decenije duge vladavine njegova oca, Saif el Islam odbacio je reformističku masku i podržao porodicu. Postao je jedan od glavnih arhitekata brutalnog gušenja prostesta, nazivajući pobunjenike "pacovima". Njegove izjave iz tog perioda ostale su zapamćene po svojoj okrutnosti.

​"Borimo se ovdje u Libiji, umiremo ovde u Libiji", poručio je u intervjuu za Reuters na početku revolucije.

U televizijskom obraćanju, mašući prstom prema kameri, upozorio je da će zemljom teći "reke krvi" i da će se vlada boriti do "poslednjeg čoveka, poslednje žene i poslednjeg metka".

Zarobljeništvo i neuspeli povratak na scenu

Nakon pada Tripolija, pokušao je da pobegne u susedni Niger, prerušen u beduina, ali uhvatila ga je milicija Abu Bakr Sadik iz Zintana. Usledilo je šest godina zarobljeništva, daleko od glamuroznog života na koji je navikao, s kućnim ljubimcima tigrovima i druženjima s britanskim visokim društvom.

Sud u Tripoliju osudio ga je 2015. godine u odsutnosti na smrt streljanjem zbog ratnih zločina, a za njim je na snazi ostala i poternica Međunarodnog krivičnog suda u Hagu zbog zločina protiv čovečnosti.

Pušten je na slobodu 2017. godine na osnovu spornog zakona o amnestiji i godinama je živie povučeno. Na iznenađenje mnogih, 2021. godine se vratio na političku scenu, podnoseći kandidaturu za predsedničke izbore koji je trebalo da stabilizuju zemlju.

Njegov potez izazvao je duboke podele i pravni kaos, postavši jedan od glavnih razloga zašto su izbori na kraju otkazani, a Libija gurnuta nazad u politički haos. U intervjuu za "New York Times" te godine, cinično je opisao svoju strategiju povratka.

​"Bio sam odsutan deset godina. Morate se vraćati polako, polako. Kao striptiz. Morate se malo poigrati s njihovim umovima", rekao je tada.

Detalji njegove likvidacije su i dalje nejasne. Ubistvo su potvrdili članovi porodice, dok se libijske vlasti nisu oglašavale.

